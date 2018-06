Che tempo che fa 2018: gli ospiti dell’ultima puntata

Che tempo che fa 2018: Mara Venier tra gli ospiti dell’ultima puntata

Finalmente annunciati i nomi dei nuovi ospiti di Che tempo che fa 2018. Nell’ultima puntata del programma, in onda domenica 3 giugno, in prima serata su Rai1, ci sarà anche Mara Venier. L’ex conduttrice di Domenica In, per cui in questi giorni si dice che tornerà a lavorare in RAI, si farà intervistare da Fabio Fazio. Smentirà o no la notizia? In studio insieme a lei saranno presenti anche lo scrittore Roberto Saviano e l’attrice Alice Rohrwacher, tra i protagonisti del nuovo film “Lazzaro Felice”. Per la musica, invece, a consolare le orecchie del pubblico a casa e in studio ci penserà Francesca Michelin con Carl Brave. La puntata, però, in apertura vedrà anche ospiti l’ex presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli, il direttore del Tg1 Andrea Montanari, Luciano Fontana del CorSera, Peter Gomez de Il Fatto Quotidiano e Michele Serra.

Che tempo che fa – Il tavolo: gli ospiti di domenica 3 giugno 2018

L’attesa è anche riservata ai nuovi ospiti del Tavolo di Che tempo che fa. Domenica 3 giugno 2018 a sedersi alla “tavola rotonda” di Fabio Fazio saranno i neo sposi Daniele Bossari e Filippa Lagerback, insieme al wedding planner e volto di Real Time Enzo Miccio che ha curato l’abito di nozze. Insieme a loro Mara Venier, Pippo Baudo e Luigi Albertelli. Baudo celebrerà in studio i 60 anni di carriera de La smorfia, con la presenza di Enzo De Caro e Lello Arena. Confermati anche gli ospiti fissi arruolati nel cast: Vincenzo Salemme, Nino Frassica e Orietta Berti.

I nuovi ospiti di Che fuori tempo che fa

Il 4 giugno 2018 Rai1 recupera la puntata di Che fuori tempo che fa che lunedì scorso non è andata in onda per il cambio di programmazione legato alla formazione del nuovo governo. Tra gli ospiti del nuovo appuntamento Antonella Elia, Amanda Lear, Cosimo Messeri, Max Pezzali, Pagliuca, Alberto Matano, Raoul Cremona e il Mago Forest.