Che tempo che fa: ospiti domani, domenica 29 aprile 2018

Torna domenica 29 aprile 2018, l’appuntamento con Che tempo che fa. Ospiti domani, in prima serata su Rai1, Matteo Renzi, i The Giornalisti, Vanessa Incontrada, Claudio Bisio ed Eusebio Di Francesco. Renzi è ospite in studio da Fabio Fazio dopo che alcuni media hanno diffuso retroscena che parlano di un suo possibile ritorno sulla scena politica. Per la parte musicale, invece, c’è Tommaso Paradiso insieme agli altri componenti del gruppo, formazione che nell’ultimo periodo si sta facendo molto apprezzare, anche grazie alla nuova hit “Questa nostra stupida canzone d’amore”. Quindi, spazio alla Incontrada, da lunedì 7 maggio 2018 protagonista della nuova fiction RAI Il capitano Maria. E a Claudio Bisio. I due si ritrovano sul piccolo schermo dopo che in passato hanno condotto insieme varie edizioni di Zelig. Infine, in studio è presente anche l’allenatore della Roma.

Che tempo che fa 2018: tra gli ospiti del nuovo Tavolo anche Iannone e Annalisa

Dal canto suo, Claudio Bisio prende parte anche al nuovo Tavolo di Che tempo che fa 2018. Tra gli ospiti di domani, domenica 29 aprile, nella seconda parte del programma di Rai1, in onda dalle 23.15 circa, ci sono anche il motociclista ed attuale fidanzato di Belén Rodriguez, Andrea Iannone, le cantanti Annalisa ed Ivana Spagna e gli attori Lello Arena, Paolo Hendel, Giafranco D’Angelo e Carlo Pistarino. Insieme a loro, riconfermati al Tavolo anche gli ospiti fissi Nino Frassica, Orietta Berti e Gigi Marzullo.

Che fuori tempo che fa: ospiti lunedì 30 aprile 2018

Resi noti, infine, anche gli ospiti della puntata di Che fuori tempo che fa di lunedì 30 aprile 2018. Dopodomani sera, in seconda serata su Rai1, subito dopo Il Commissario Montalbano, Fabio Fazio ospita Valeria Marini, Rita Pavone, Max Pezzali, Ale e Franz, Raul Cremona, Paolo Mieli, Lea Pericoli e, naturalmente, Maurizio Crozza in collegamento. Queste le anticipazioni sulle due nuove puntate trasmesse in diretta domenica e lunedì.