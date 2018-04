Che tempo che fa: tra gli ospiti di domenica 22 aprile 2018 c’è anche Toto Cutugno

Domenica 22 aprile 2018, in prima serata su Rai1, torna Che tempo che fa. Ospiti nella prima parte del nuovo appuntamento col programma di Fazio sono Giorgio Napolitano, Marco Travaglio, Toto Cutugno, i Rudimental, Luca Argentero e Claudio Bisio. In apertura il conduttore si collega con il Presidente Emerito della Repubblica, in un giorno in cui l’analisi politica è fondamentale per il Paese. Successivamente, in trasmissione si cambia registro e ci si sposta verso le grandi canzoni di successo. Due le ospitate musicali previste per domenica sera: quella di Toto Cutugno e dei Rudimental. Il cantante, nato a Tendola, comune toscano in provincia di Massa e Carrara, è considerato uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo. I Rudimental, invece, sono un gruppo musicale britannico diventato molto noto anche qui in Italia grazie a brani come “These Days” e “Lay it all on me”. Quindi la musica prepara il terreno per le interviste di Fazio a Claudio Bisio e Luca Argentero. Il primo sarà presto al cinema grazie al film-novità dal titolo “Arrivano i prof”. Il secondo, da poco 40enne, tornerà anche lui nelle sale con “Hotel Gagarin”. Infine, per lo sport Fazio chiama il campione di alpinismo Reinhold Messner.

Chi sono i nuovi ospiti seduti al Tavolo di Che tempo che fa

Domenica 22 aprile 2018, dopo le ore 23.00, il conduttore di Che tempo che fa saluta gli ospiti della prima parte ed accoglie i vari VIP presenti in studio per il nuovo Tavolo della puntata. Questa settimana Fabio Fazio ospita Pif con Anna Foglietta ed Adriano Pappalardo, ma anche Mara Maionchi, Sara Simeoni e Vittorio Marsiglia. Con la sua voce, il regista narra le vicende de La mafia uccide solo d’estate 2. Si tratta della nuova stagione della fiction di RAI1, per cui l’attrice recita tra i protagonisti e Pappalardo canta “Ricominciamo” nel primo episodio della serie. Infine, spazio alla discografica diventata nota grazie ad X Factor e per aver lanciato Tiziano Ferro, all’atleta dei record per il salto in alto e all’attore anche conosciuto per essere stato il “maggiordomo” al fianco di Corrado ne “Il pranzo è servito”.

Che tempo che fa 2018: gli ospiti fissi presenti in tutte le puntate

Annunciato il dovuto, si intende confermata anche la presenza degli ospiti “fissi” di Che tempo che fa 2018: da Orietta Berti, a Fabio Volo, passando per Gigi Marzullo, Vincenzo Salemme e Nino Frassica. Nel cast, come sempre, anche la comica Luciana Littizzetta e la co-conduttrice Filippa Lagerback. L’inizio del programma è fissato per le ore 20.30 di dopo domani sera, domenica 22 aprile. Qui gli ospiti della precedente puntata.