Botta e risposta tra Fabio Fazio e Milly Carlucci per l’ospitata di Maria De Filippi a Che tempo che fa

Intervistata a Che tempo che fa da “signora del sabato sera”, Milly Carlucci striglia Fabio Fazio in “casa”? Il motivo pare sia l’ospitata che il conduttore di Rai1 ha riservato prima a Maria De Filippi e poi a lei. Arrivata in studio, la conduttrice di Ballando con le stelle pensa bene alle parole da usare in diretta tv. Fazio scherza sulla vicenda affermando: “Allora mi hai perdonato, sì? Ho letto che eri molto arrabbiata con me“. E la Carlucci gli risponde a tono: “Se tu e Lucianina venite alla finale di ‘Ballando’ siamo pari e patta“. Fazio incassa il colpo, ma difende la scelta di “invitare tutti” perché “siamo la Rai“, dice. Qualche minuto dopo, la Carlucci torna sulla “domanda seria” rivoltale da Fazio, anche replicando con una frecciatina “calcistica” niente male: “Noi – dice la conduttrice – siamo tutti e due della Sampdoria e giochiamo nello stesso campionato. Finché noi giochiamo e di là c’è il Genoa allora noi giochiamo per noi. Poi, dopo tu giochi anche col Genoa. Siamo la Nazionale e siamo anche però un club“.

Che tempo che fa, Milly Carlucci “apre la Busta” per Robozao: “La lingua batte dove il dente duole”

Un “fantasma”, quello della De Filippi, che a Che tempo che fa di domenica 13 maggio torna anche successivamente. Ad esempio, quando Milly Carlucci raggiunge il centro dello studio e Fabio Fazio annuncia a sorpresa Robozao con queste parole: “Milly, posso togliere la busta?“. Anche in questo caso sembra esserci un riferimento alla conduttrice di Amici, più precisamente a C’è posta per te. E pure stavolta la Carlucci replica tra il serio ed il faceto: “Lo vedi? La lingua batte dove il dente duole“, risponde la garbata presentatrice RAI. Insomma, quella nella domenica sera di Rai1 pare avere proprio l’aria di una ospitata-riparazione che, tra l’altro, arriva a sette giorni di distanza dalla messa in onda della finale di Ballando con le stelle, prevista per sabato 19 maggio 2018.

Cos’altro ha detto la Carlucci intervistata da Fazio

Per il resto, nell’intervista rilasciata da Fabio Fazio la presentatrice Milly Carlucci svela anche che il Direttore di Rai1 (Angelo Teodoli) e il Dg RAI (Mario Orfeo) hanno dato l’ok alla coppia di danzatori uomo di Ballando con le stelle 2018 (Giovanni Ciacci e Raimondo Todoro) e ricorda “l’amatissimo” Fabrizio Frizzi, anche ricordando il Sanremo 1992 fatto con Pippo Baudo e dei suoi esordi con Renzo Arbore, nel 1977 a “L’altra domenica”.