Che tempo che fa: ospiti di domani, domenica 6 maggio 2018

Che tempo che fa 2018: ospiti di domani, domenica 6 maggio

Quali sono gli ospiti di Che tempo che fa 2018 di domenica 6 maggio? Domani sera, in prima serata su Rai1, Fabio Fazio accoglie in studio Andrea Bocelli, Luca Zingaretti, Mihail, Loredana Berté e Paolo Gentiloni. Secondo le anticipazioni fornite dalla RAI, la nuova diretta del programma comincia alle ore 20.35 circa e si apre con l’ex presidente del Consiglio. Subito dopo, spazio a Zingaretti e a Giovanni Moro, insieme in trasmissione per ricordare Aldo Moro con un momento che arriva a pochi giorni dal 40esimo anniversario dalla sua morte. Poi, la scaletta prosegue con Bocelli, in partenza per l’ennesima tournée mondiale dopo il recente duetto con Ed Sheeran sulle note di “Perfect”. Quindi, c’è l’atteso momento musicale con Mihail e la Berté. Il cantante russo si esibisce con “Who you are”, la nuova canzone con cui sta scalando le classifiche. La Berté, invece, canta il nuovo brano “Non ti dico no” insieme ai Boomdabash.

Che tempo che fa: ospiti Tavolo 6 maggio 2018

Domani, domenica 6 maggio 2018, nuovi ospiti al Tavolo di Che tempo che fa sono Anna Tatangelo, Valentina Lodovini, Francesco Mandelli, Jocelyn e Adriano Panatta insieme a Lea Pericoli. La Tatangelo è ospite da Fabio Fazio a pochi giorni dall’uscita di “Smetti di chiedere scusa”, il singolo che anticipa il nuovo album. Lodovini in questo periodo è al cinema con Mandelli grazie al film-novità dal titolo “Si muore tutti democristiani”, in uscita dal 10 maggio per la regia de Il Terzo Segreto di Satira. Jocelyn è il noto regista di tanti programmi televisivi, tra cui anche Reazione a Catena, mentre Panatta raggiunge gli studi di Milano della RAI per parlare di sport insieme all’ex tennista Pericoli.

Che tempo che fa 2018: ospiti fissi

Per il resto, confermati nel cast di Che tempo che fa 2018 anche tutti gli altri ospiti fissi: da Nino Frassica a Orietta Berti, passando per Vincenzo Salemme, Fabio Volo e Gigi Marzullo. In studio, come sempre, la comica Luciana Littizzetto e la co-conduttrice Filippa Lagerback.