Che Dio ci aiuti: gli attori confermano la quinta stagione

Che Dio ci aiuti: confermata la quinta stagione da parte degli attori

Dopo tante domande e dubbi la conferma arriva proprio dagli attori. La quinta stagione di Che Dio ci aiuti si farà. O meglio: si sta già facendo. Sono Francesca Chillemi (Azzurra nella serie), Arianna Montefiori (Valentina) e Cristiano Caccamo (Gabriele) a darne la conferma. Gli attori, e amici, si sono incontrati oggi in un ufficio per la lettura delle prime sceneggiature. Sui loro profili ufficiali Instagram sono state pubblicate le foto dei copioni. Nelle Ig stories non mancano gli scherzi tra i giovani ragazzi che confermano un cast molto affiatato. Che Dio ci aiuti 5 è già in lavorazione per il suo fedelissimo pubblico di Rai 1.

Che Dio ci aiuti 5: le conferme del cast e le grandi assenze

Un cast affiatato e in sintonia è quello di Che Dio ci aiuti. Gli attori che affiancheranno la protagonista Suor Angela (Elena Sofia Ricci) sono sicuramente Cristiano Caccamo e Arianna Montefiori. Anche Francesca Chillemi sarà in Che Dio ci aiuti 5, nonostante si fosse parlato di un suo possibile abbandono perché sempre di più in America con suo marito e sua figlia. Addio che sembra esserci invece per Diana Del Bufalo, che interpreta Monica. La ragazza non era infatti presente oggi insieme agli altri attori e, ultimamente, si dedica molto al cinema anche se, spesso, pubblica dei video insieme agli attori della serie televisiva.

Tutto pronto per le riprese di Che Dio ci aiuti 5

Sarà ancora una volta Fabriano lo sfondo delle avventure di Suor Angela e del suo convento. Le riprese di Che Dio ci aiuti 5 sono già pronte a partire dopo l’incontro degli attori per la lettura delle sceneggiature.