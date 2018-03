Charlotte Casiraghi matrimonio: dove e quando si celebreranno le nozze

Charlotte Casiraghi, novità sulle nozze: dove e quando sarà celebrato il matrimonio

Charlotte Casiraghi si sposa con Dimitri Rassan ma quello che tutti vogliano sapere è: dove e quando si terranno le nozze? Secondo il settimanale Oggi la figlia di Caroline avrebbe intenzione di sposarsi in Italia, in Sicilia precisamente. Le nozze, tuttavia, verranno celebrate due volte, come? Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassan diranno il loro primo sì a Montecarlo e, successivamente, la coppia si sposterà in Italia, dove appunto si terrà il secondo evento. Rito civile prima e cerimonia religiosa poi, così pare che i due starebbero organizzando il matrimonio.

Matrimonio di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassan: nuovi dettagli sulle nozze

Dopo il rito civile Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassan continueranno i festeggiamenti in Sicilia, a Pantelleria nella casa di Carole Bouquet (la madre di lui). A quanto pare l’evento sarà organizzato nella dimora della suocera di Charlotte (anche amica della mamma Caroline). La celebre attrice ed ex modella francese infatti possiede a Pantelleria una tenuta di ben 12 ettari di vigneti con all’interno una maestosa villa, di certo adatta al lieto evento. Il giornale che riporta la notizia, però, ci tiene a sottolineare che al momento nulla di ufficiale è stato detto o confermato da Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassan a tal proposito.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassan: matrimonio in segreto?

Come accennato sopra sia Charlotte Casiraghi che Dimitri Rassan (né i loro portavoce) non hanno dato conferma sulla data e il luogo delle nozze. In passato, tuttavia, è già capitato che a dare per primi la notizia non fossero i diretti interessati ma i tabloid nazionali e internazionali. Che lo stesso possa dirsi anche questa volta? Per scoprire se quanto riportato da Oggi corrisponderà a verità, dunque, non ci resta che aspettare l’arrivo di questa estate o, in esclusiva, l’annuncio ufficiale di Charlotte e Dimitri.