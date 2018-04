Charlize Theron: ecco perché è ingrassata di 22 chili

Charlize Theron ingrassata 22 chili: il motivo del suo cambiamento

Charlize Theron è probabilmente una delle attrici più belle degli ultimi tempi. Da quando ha fatto il suo debutto al cinema e fin dai suoi primi esordi è sempre riuscita a distinguersi per il suo fascino ma anche per la sua bravura. Come attrice, infatti, Charlize Theron ha rivestito ruoli veramente importanti, accettando pure di stravolgere il suo corpo e il suo fisico pur di interpretare al meglio i suoi personaggi. Era successo anni fa con Monster e succede di nuovo oggi con Tully, il nuovo film di cui sarà protagonista. Per interpretare il ruolo di madre problematica, infatti, la Theron è ingrassata di ben 22 chili.

La notizia riportata da Vanity Fair qualche minuto fa, ha fatto il giro dei siti di notizie e gossip di tutto il mondo in queste ore. In un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight l’attriche ha dichiarato: “Ho girato Monster quando avevo 27 anni. E dopo ricordo di aver smesso di mangiare snack per tre settimane e di esser subito tornata al mio peso forma. Ma questa volta è stata durissima”. Questo perché, come spiegato da lei stessa, il suo corpo non è più quello di una ventenne e gestire il tutto, in questo caso, è stato molto più complesso.

Ma è davvero possibile ingrassare in così poco tempo di 22 chili? Come c’è riuscita Charlize Theron questa volta? “Mangiavo in continuazione. E io amo i carboidrati, ma ho iniziato a bere una quantità enorme di zuccheri” ha rivelato l’attrice. “Mi svegliavo alle due di notte e avevo sempre un piatto di mac and cheese sul comodino” ha poi aggiunto la stessa “Mi svegliavo e mi limitavo a mangiarlo. A un certo punto era come se dovessi spingerlo in gola”.