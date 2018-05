Cellulare al Grande Fratello: il nuovo video di Striscia la notizia

C’è un cellulare al Grande Fratello? La segnalazione di Striscia la notizia

Nuova segnalazione di Striscia la notizia sul Grande Fratello di Barbara d’Urso. Il tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato un video nel quale alcuni concorrenti del reality show parlano della presenza di un cellulare nella Casa di Cinecittà. In particolare, come potete vedere più in basso, Rodrigo Alves, rivela a Danilo e Luigi di aver chiamato la conduttrice durante la sua permanenza nella Casa. Il Ken umano è rimasto solo per ventiquattro ore nel reality show e, a quanto pare, non si è separato dal suo telefonino. Ma non è finita qui: in un altro filmato si vede Alberto che chiede a Danilo dove ha lasciato il cellulare. Solo un caso o c’è davvero un apparecchio telefonico al GF 15?

Il video della segnalazione di Striscia la notizia:

Non è la prima volta che Striscia la notizia parla di un cellulare al Grande Fratello

Questa è la seconda segnalazione di Striscia la notizia su un presunto cellulare al Grande Fratello. Qualche settimana fa il programma Mediaset aveva riportato le strane parole di Veronica Satti. “Dopo te lo faccio vedere col telefono”, aveva detto la figlia di Bobby Solo ad alcune coinquiline. Non è tardata ad arrivare la replica di Barbara d’Urso che, nel corso di una diretta, aveva fatto sapere che la produzione aveva aperto le indagini sulla faccenda. Come reagirà ora davanti a questa nuova testimonianza?