Celebrity MasterChef 2: concorrenti, giudici, prove e numero di puntate

Celebrity MasterChef 2018 , ecco tutte le informazioni sulla seconda edizione in onda da giovedì 15 marzo su Sky Uno.

Celebrity MasterChef 2018, i giudici

Il cooking show torna con un trio più che collaudato di giudici come quello composto da Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo gli stessi di MasterChef ma senza Antonia Klugmann.

Celebrity MasterChef 2018, i concorrenti

A contendersi il titolo di Celebrity Masterchef 2018 ci sarà una nutrita formazione di ‘vip’: la scrittrice, sceneggiatrice e giornalista Barbara Alberti, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, l’attrice e cantante Serena Autieri, la showgirl Laura Barriales, la cantante Orietta Berti, l’attore Davide Devenuto, la campionessa olimpica Margherita Granbassi, l’astronauta Umberto Guidoni, il campione di rugby Andrea Lo Cicero, il volto di Sky Sport Valerio ‘Faina’ Spinella, la cantante Anna Tatangelo e l’ex arbitro Daniele Tombolini.

Celebrity MasterChef 2018, le prove e il premio per il vincitore

I dodici personaggi dovranno convincere i tre giudici affrontando le medesime prove dei loro colleghi aspiranti cuochi di MasterChef.

Per loro si tratterà infatti di competere nelle ormai celebri Mistery Box, ovvero la prova di cucina con ingredienti a sorpresa, negli Invention Test pensati per mettere alla prova la creatività dei concorrenti in cucina, così come nei temutissimi Pressure Test, vere e proprie prove di resistenza alla pressione, ma anche alla fatica, riservati ai concorrenti che nelle due prove precedenti non avranno convinto i palati dei giudici.

Come per la versione originale del talent culinario il vincitore riceverà come premio una cifra di 100mila euro, che però in questo caso dovranno essere devoluti in beneficenza.

Celebrity MasterChef 2018 quando va in onda e il numero di puntate

Celebrity MasterChef Italia è in onda in esclusiva su Sky Uno HD a partire dal 15 marzo ogni giovedì alle 21.15 ed è composta da 8 episodi, programmati in 4 serate in prime time.

Media partner è Rtl 102.5.