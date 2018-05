Cecilia Rodriguez snobba Francesco Monte: presto un figlio con Ignazio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vogliono diventare genitori: Francesco Monte è un ricordo lontano

Cecilia Rodriguez continua ad andare avanti per la sua strada. La strada che ha scelto di percorrere con Ignazio Moser e senza il fidanzato storico Francesco Monte. Quest’ultimo continua ad essere al centro del gossip per via delle sue vicissitudini amorose ma la sorella di Belen non sembra minimamente interessata. Mesi fa, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Cecilia ha fatto una scelta ben precisa: quella di mollare Monte per vivere un’appassionante storia con Ignazio. E la storia, in barba alle malelingue, procede a gonfie vele, tanto che i due sono pronti a diventare genitori il prossimo anno, non appena consolideranno ancora di più il loro legame.

Cecilia e Ignazio ancora più innamorati dopo la vacanza alle Maldive

“Non ho dubbi su di lui e su di noi. Tra un anno, se si sentirà pronto, mi piacerebbe iniziare pensare a una famiglia”, ha detto Cecilia Rodriguez a Gente. Dello stesso avviso Ignazio Moser, che ha aggiunto: “Quando stai così bene con una persona viene spontaneo pensare e parlare del futuro. Viviamo insieme e per ora non ho fretta di fare passi azzardati, ma un bambino nostro ci piacerebbe. Ho 25 anni e molto da dimostrare e realizzare, ma io vorrei essere un papà giovane, per avere le energie e gli entusiasmi giusti per un figlio. ma ci vogliono anche basi solide e le stiamo costruendo”. Il figlio di Francesco Moser è riuscito a instaurare un buon feeling con i famigliari di Cecilia e in particolare con il fratello Jeremias e con il cognato Andrea Iannone.

Cecilia Rodriguez innamorata pazza di Ignazio Moser

“Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di Ignazio mi piace tutto: il carattere, l’educazione, l’energia. Lo stringerei a me tutto il giorno. A volte cerco di trattenermi, perché so di essere pesante, ma è così stupendo: che ci posso fare?”, ha confessato Cechu. Insomma, non resta che aspettare l’annuncio più bello, quello dell’arrivo di un figlio… Stay tuned!