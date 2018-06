Cecilia Rodriguez: “Permesso di soggiorno? Tutto ok, continuo a lavorare”

Il permesso di soggiorno di Cecilia Rodriguez è stato rinnovato: presto il matrimonio con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez resta in Italia. La sorella di Belen è riuscita a rinnovare il suo permesso di soggiorno, scaduto qualche settimana fa. La fidanzata di Ignazio Moser lo ha confermato a Fanpage, ribadendo che si è voluto montare un caso su qualcosa che per lei è la prassi visto che non è una cittadina italiana. Ma Cecilia potrebbe diventarlo presto dato che l’idea di matrimonio con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si fa sempre più tangibile. “Io sono extracomunitaria, non sono cittadina italiana. Il mio permesso di soggiorno è scaduto come scade tutti gli anni, perché me lo danno per un anno e quindi va sempre rinnovato. Hanno voluto fare un po’ di problemi, ma scade tutti gli anni. Mi hanno beccato in quella settimana (a Capri mentre era in vacanza, ndr) ma avevo tempo per rinnovarlo, quindi è tutto apposto. Hanno fatto problemi, ma continuo a lavorare quindi è tutto apposto“, ha detto l’argentina.

Cecilia e Ignazio: amore a gonfie vele dopo il Grande Fratello Vip

Rinnovato il permesso di soggiorno, continua a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia e Ignazio. “Siamo felici, viviamo insieme e ci viviamo. Si litiga e si sta insieme, si sta bene e ci si ama, è un amore e comprende tutto quello che è un amore”, ha confidato l’ex ciclista. I due hanno poi rivelato che in futuro ci sarà un grosso progetto: molto probabilmente si tratta del loro matrimonio che, del resto, non hanno mai escluso. Fin da subito Ignazio e Cecilia hanno parlato di nozze e figli. “Progetti? Futuro prossimo, no. Abbiamo qualche idea, diciamo super-progetto ma se ne parlerà più avanti”, ha chiarito Ignazio.

Ignazio e Cecilia Rodriguez non andranno a Temptation Island Vip

Intanto pare ormai certo che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non parteciperanno a Temptation Island Vip, in partenza su Canale 5 a settembre. La coppia vuole stare lontana dalle tentazioni e dalle gelosie, con grande gioia dei fan.