Cecilia Rodriguez ingrassata a Verissimo: la sorella di Belen è incinta? Ecco la verità

Verissimo, Cecilia Rodriguez è ingrassata: qualcuno sospetta una gravidanza ma la verità è un’altra

Cecilia Rodriguez è tornata a Verissimo e ai telespettatori più attenti non è sfuggito un dettaglio: la sorella di Belen è ingrassata. Rispetto ai tempi del Grande Fratello Vip, la fidanzata di Ignazio Moser è apparsa più rotonda e formosa. Fasciata in un bellissimo e sensuale abito di jeans, l’argentina ha mostrato forme più morbide. Che nasconda forse un dolce segreto? Sono in molti a chiederselo nelle ultime ore, del resto Cecilia e Ignazio non hanno mai nascosto la volontà di avere un bambino al più presto… ma la verità è un’altra!

Perché Cecilia Rodriguez è ingrassata dopo il Grande Fratello Vip

Cecilia Rodriguez ha preso qualche chilo nell’ultimo periodo ma non nasconde alcun dolce segreto. Insomma – per il momento – non è ancora incinta di Ignazio Moser. Qualche settimana fa la stessa modella e imprenditrice ha confidato in una diretta su Instagram di essere ingrassata. “Da quando sto con Ignazio sono ingrassata di 3 chili” ha rivelato Cecilia ai suoi follower. Dunque, l’amore fa bene alla più piccola del clan Rodriguez, che ora sfoggia curve decisamente più femminili e affascinanti. Senza contare che all’interno della Casa del Grande Fratello Vip Cechu era dimagrita al contrario di altre gieffine.

Al Grande Fratello Vip Cecilia Rodriguez aveva perso peso

Se Ivana Mrazova ha messo su quasi cinque chili durante i tre mesi nella Casa del GF Vip, diversa è stata la situazione di Cecilia Rodriguez. A causa della sua difficile situazione sentimentale con Francesco Monte, Cecilia ha infatti perso parecchio peso. Ma grazie all’amore di Ignazio Moser è riuscita a recuperare l’appetito e oggi è più che mai bella e felice!