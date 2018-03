Gossip news: Cecilia e Ignazio stanno ancora insieme dopo il Grande Fratello Vip

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A quasi cinque mesi dall’inizio della relazione al Grande Fratello Vip, la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser sono più innamorati che mai. Ospite di Raccontami – il programma web di Elenoire Casalegno – la modella argentina ha confidato che l’ex ciclista è l’uomo dei suoi sogni, il compagno che ha sempre cercato in tutta la sua vita. Cecilia ha confessato che ama la sua solarità e vitalità: caratteristiche che l’avevano colpita all’interno della Casa più spiata d’Italia, tanto da avvicinarsi a Ignazio pur essendo ancora fidanzata con Francesco Monte.

Cecilia Rodriguez: “Ignazio Moser è il compagno di vita”

“Ignazio è il mio compagno di vita, quello che ho sempre sognato. Ogni giorno mi fa sognare ad occhi aperti. La mattina si alza e mi regala tanta positività, energia” ha spiegato Cecilia Rodriguez a Elenoire Casalegno. La giovane spera presto di mettere su famiglia con Moser perché, come ribadito più volte, il suo sogno è quello di crearsi una famiglia. “Voglio fare la mamma, avere tre figli. Per il momento non m’interessa il matrimonio“ ha puntualizzato la sud americana. “Mi sposerei solo per la festa, la festa dell’amore come la chiamiamo io e Ignazio. Per il resto, non è indispensabile il matrimonio per crearsi una famiglia” ha chiarito la Rodriguez.

Cecilia e Ignazio: matrimonio segreto in Argentina? La smentita

Dunque, le ultime dichiarazioni di Cecilia sembrano smentire implicitamente il gossip circa un matrimonio segreto con Ignazio. Il settimanale Vero aveva parlato di un evento top secret in Argentina, un festa intima con pochi intimi. Ma, stando alle chiare parole della Rodriguez, per il momento il grande giorno può attendere…