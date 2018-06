Cecilia: Ignazio più dotato di Monte? “Sono arrabbiata con Le Iene”

Ignazio Moser è più dotato di Francesco Monte? Cecilia Rodriguez chiarisce l’intervista a Le Iene

A distanza di tempo Cecilia Rodriguez ha voluto chiarire alcuni aspetti della sua intervista a Le Iene. Quella nella quale confidava che a letto Ignazio Moser è più dotato di Francesco Monte. Una caduta di stile parecchio criticata, che ha fatto arrabbiare i fan dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ma la sorella di Belen ci ha tenuto a precisare che non è andata come mostrato nel programma di Italia Uno. E che mai avrebbe offeso in questo modo il suo ex fidanzato con il quale ha trascorso ben quattro anni della sua vita. La verità è un’altra e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip l’ha raccontata a Il Giorno, in una lunga intervista nella quale ha parlato della sua vita prima e dopo il reality show di Canale 5.

Cecilia Rodriguez è arrabbiata con Le Iene

“Mi sono molto arrabbiata con Le Iene perché hanno montato le mie risposte con domande che non mi avevano fatto. Forse ad alcune, per eleganza, non avrei nemmeno dovuto rispondere”, ha spiegato Cecilia Rodriguez. “Quando mi hanno chiesto se preferivo Ignazio a Francesco, cosa avrei dovuto rispondere? Certo che lo preferivo, altrimenti non avrei lasciato Francesco!”, ha aggiunto la modella sud americana. Dunque una risposta innocente che però si è tramutata in ben altro alle spalle di Cecilia, che mai avrebbe offeso in questo modo Monte. Anzi, i rapporti tra i due sono rimasti cordiali visto che la Rodriguez ha inviato un messaggio all’ex fidanzato prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi e successivamente quando è scoppiata la polemica sul canna-gate.

Cecilia Rodriguez cambiata grazie al Grande Fratello Vip

“La partecipazione al Grande Fratello ha cambiato la mia esistenza. Dentro la Casa non puoi confidarti con nessuno, non hai parenti o amici con cui scambiare un’opinione. Sei da sola, e da sola devi prendere ogni decisione. Per 27 anni mi sono sempre comportata in modo da non dispiacere o offendere nessuno, invece lì ho preso una decisione se vogliamo egoistica, cioè di pensare a me stessa, a quello che volevo davvero. Forse ho sbagliato il modo e il contesto, ma questo ero quello che volevo”, ha fatto sapere Cecilia, oggi più che mai felice accanto a Ignazio.