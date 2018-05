Cecilia, Ignazio, Luca e Ivana si evitano alle Maldive

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova: alle Maldive nello stesso periodo

Giorni di vacanza per Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova. Le due coppie nate durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip si trovano in questo periodo alle Maldive ma starebbero facendo il possibile per evitarsi. A farlo sapere è Verissimo, nella rubrica finale i Giri di Valzer. A quanto pare i quattro avrebbero addirittura evitato di prendere lo stesso aereo pur di non incrociarsi in aeroporto. E nel famoso arcipelago, dove si stanno godendo sole e mare, si starebbero ignorando a più non posso. Il motivo? Non è chiaro, ma molto probabilmente è riconducibile alle dinamiche che si sono create all’interno del reality show condotto da Ilary Blasi.

Cecilia Rodriguez e Luca Onestini: astio anche dopo il Grande Fratello

Come ricorderete, nel corso del programma Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias si sono scontrati più di una volta con Luca Onestini. La sorella di Belen ha inoltre accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di aver organizzato una messa in scena con l’ex corteggiatrice Soleil Sorgè per attirare l’attenzione sulla loro coppia. Da allora, i due non sono mai riusciti a trovare un punto d’incontro e qualche settimana fa l’argentina ha addirittura lasciato un like su Instagram a un commento contro Luca. Una follower di Cecilia ha infatti scritto che Luca è sempre stato geloso di Ignazio e la Rodriguez non ha perso tempo ad approvare con un cuore quel pensiero.

Il flirt tra Ivana Mrazova e Ignazio Moser non è stato dimenticato

Da non dimenticare, poi, che nella prima parte del Grande Fratello Vip, si è parlato di una probabile storia d’amore tra Ivana Mrazova e Ignazio Moser. Il figlio di Francesco ha provato a corteggiare la modella ceca, ma l’ex valletta di Sanremo è stata irremovibile. Ricordi che sicuramente non faranno piacere a Cecilia Rodriguez che, a scanso di equivoci, sembra non essere intenzionata ad avere un rapporto d’amicizia con Ivana.