Cecilia Capriotti si svela: verità sulla presunta passione con Amaurys

Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti: passione segreta con Amaurys? La verità e nuove rivelazioni

Dopo il canna-gate, l’attenzione ora si è spostata su un altro esclusivo gossip. Senza dubbio, quest’anno l’Isola dei Famosi continua ad essere circondata da grandi e misteriosi segreti. Le polemiche non sembrano essere pronte a svanire, anzi tutto il contrario. Il settimanale Chi ha rivelato che potrebbe essere scoppiata la passione tra due naufraghi super impegnati in Italia. Dopo svariate dichiarazioni e indizi, si è iniziato a pensare che si trattasse di Amaurys e di una tra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti. Quest’ultima è tornata in Italia ed ha avuto modo di chiarire la sua posizione. L’ex naufraga ha dichiarato e ammesso di aver dormito accanto a Perez nel corso della prima settimana, ma tra loro non è accaduto nulla. La diretta interessata ha spiegato il tutto nel corso della nuova puntata di Casa Signorini e il tutto è poi stato anche riportato nello studio di Mattino 5 dal giornalista Valerio Palmieri.

Cecilia Capriotti, nessuna passione con Amaurys: la verità sull’Isola dei Famosi

Cecilia Capriotti e Amaurys Perez sono legati da una bellissima amicizia, niente di più. L’ex naufraga ha smentito le voci che la vedevano insieme all’uomo nel corso di una delle prime notti sull’Isola dei Famosi. In ogni caso, la donna ha dichiarato anche di non poter mettere la mano sul fuoco sulle altre due donne impegnate, ovvero Alessia Mancini e Rosa Perrotta. Intanto, anche a Mattino 5 da Federica Panicucci si continua a parlare di tale gossip. Valerio Palmieri ha dichiarato di sapere i nomi dei due naufraghi che si sarebbero lasciati andare alla tentazione.

Isola dei Famosi, passione tra due naufraghi: i nomi restano top secret

In ogni caso, il giornalista di Chi ha preferito lasciare del mistero intorno a questa vicenda. Al momento, non è ancora stato svelato alcun nome. Proprio alcuni giorni, sempre Palmieri si lasciò andare ad una curiosa dichiarazione, facendo capire che uno dei due potrebbe essere proprio o Alessia o Perez.