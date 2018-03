Cecilia Capriotti: la moglie di Amauryz l’ha chiamata piangendo

Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti si svela: le telefonate della moglie di Amaurys Perez

Cecilia Capriotti è tornata a parlare del presunto flirt tra i due naufraghi impegnai in Italia. La showgirl si è tirata fuori da questo gossip sin dal primo momento. In ogni caso, c’è ancora chi crede che sia proprio lei la donna che si è lasciata andare alla passione. Ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha ribadito la sua posizione nei confronti di questi ultimi gossip. Il nome dell’uomo che è venuto fuori da tali rumors è quello di Amaurys Perez. La Capriotti ha però dichiarato di essere legata dal pallanuotista da una semplice e sincera amicizia. Nello studio di Canale 5, la donna ha anche rivelato un nuovo e inaspettato particolare.

Cecilia Capriotti dopo l’Isola dei Famosi: le parole su Angela, la moglie di Amaurys Perez

Cecilia e Amurys non hanno fatto nulla e la Capriotti lo dichiara a gran voce. La showgirl ha dichiarato di essersi trovata in una situazione molto spiacevole, soprattutto nei confronti di Angela Rende. Riguardo a tutta questa vicenda, l’ex naufraga dell’Isola ha cercato di fare il punto della situazione una volta per tutte. “Io ho sorriso perché non gli ho dato peso. Io sono per la verità.” Parlando di ciò che è accaduto a Domenica Live con Craig, la donna dichiara: “Non si fa in quanto non è vero. Non è mai successo nulla. L’assurdità è che Craig è un buffone, sia per quanto riguarda la mia storia che la storia di Franco. In tutti e due i casi si è vendicato insinuando cose molto gravi. Angela mi chiama piangendo.” A quanto pare, la moglie del bel cubano sta molto male per le voci che stanno circolando sul conto di suo marito.

Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti: niente passione con Amaurys

Insomma, la Capriotti resta ferma sulle sue primissime dichiarazioni. La donna non ha nulla da nascondere e continua a ripetere di non aver fatto assolutamente nulla con Amaurys.