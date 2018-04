Francesca Cipriani, parla Cecilia Capriotti: “Il suo personaggio l’ha studiato benissimo”

Ospite del programma Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Cecilia Capriotti ha ancora una volta detto la sua sull’Isola dei Famosi. Al centro di tutto però loro: naufraghi ed ex naufraghi del reality. La prima di cui la Capriotti ha parlato è stata Alessia Mancini definita, nello specifico, una stratega. Poi la sua attenzione si è spostata su Bianca Atzei, la naufraga che più l’ha delusa. La concorrente su cui ha avuto più da ridire, tuttavia, è stata Francesca Cipriani che, stando a quanto da lei dichiarato, avrebbe portato all’Isola solo il suo personaggio (studiato a tavolino dalla stessa).

Cecilia Capriotti: la sua opinione su Francesca Cipriani dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi

Ma Francesca Cipriani ci fa o ci è? È questa la domanda che ultimamente si stanno facendo in molti. Sull’ex pupa però, come anticipato, ha voluto dire la sua proprio Cecilia Capriotti che, all’Isola dei Famosi, ha avuto modo di conoscerla. “Fa tutte queste scene è una grandissima parac..a!” ha dichiarato la showgirl in radio “Lei ha fatto benissimo a fare il suo personaggio … l’ha studiato benissimo”. Gli attacchi di panico della Cipriani? “Non erano attacchi di panico, non dicono che erano simulati solo non erano attacchi di panico” ha aggiunto la Capriotti “Basta dire attacchi di panico quando non lo sono”.

Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti: “Ho dovuto iniziare una cura prima di partire per sopportare gli attacchi panico”

Cecilia Capriotti sembra avere oggi molto a cuore l’argomento riguardante gli attacchi di panico. “Io ho avuto veramente degli attacchi di panico pesanti all’idea di lasciare la mia bambina” ha infatti dichiarato “Io ho dovuto iniziare una cura prima di partire per sopportare gli attacchi panico … lì infatti ho dovuto prendere delle medicine”. Oggi però, spiega dopo lei stessa, Cecilia Capriotti sta meglio. L’Isola dei Famosi infatti non l’ha solo rilanciata professionalmente ma le ha fatto vincere molte paure.