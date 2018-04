Cecilia Capriotti contro Francesca Cipriani: “Ha simulato attacchi di panico”

Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti attacca Francesca Cipriani sugli attacchi di panico a Casa Signorini

Cecilia Capriotti è tornata ad attaccare Francesca Cipriani. Dopo il litigio all’Isola dei Famosi, la showgirl ha criticato la collega a Casa Signorini. Secondo quando detto dalla Capriotti ad Alfonso Signorini, la Cipriani avrebbe simulato degli attacchi di panico durante la prima settimana di permanenza in Honduras per avere acqua e zucchero. Inoltre, avrebbe pianto tutto il tempo e ostentato una falsa simpatia. “È furba, ostenta simpatia”, ha assicurato la Capriotti nel salotto del giornalista e direttore di Chi. “Durante la prima settimana è stata tutto il tempo a piangere, simulava attacchi di panico per avere acqua e zucchero”, ha confidato Cecilia.

Cecilia Capriotti ha sofferto di attacchi di panico in passato

Cecilia Capriotti ha sofferto in passato di attacchi di panico. Come confessato a Verissimo, la showgirl ha cominciato a soffrire d’ansia a 14 anni. A influenzare fortemente l’adolescenza della Capriotti è stata la morte del padre, avvenuta quando aveva solo 2 anni. Dopo quella tragica scomparsa, Cecilia non ha parlato per anni. Proprio perché conosce bene gli attacchi di panico , la Capriotti ha dichiarato a Casa Signorini: “Si usa sempre questa parola, attacchi di panico, ma bisogna avere rispetto per la patologia”. Dunque, Francesca Cipriani avrebbe finto per tutto questo tempo?

Anche Cristiano Malgioglio ha attaccato Francesca Cipriani

Cecilia Capriotti non è la prima che contesta Francesca Cipriani sulla questione “attacchi di panico”. In passato anche Cristiano Malgioglio – sempre a Casa Signorini – ha criticato fortemente le Cipri per il suo comportamento all’Isola dei Famosi. Tanto che la madre di Francesca non l’ha presa bene: la donna ha mandato una diffida all’ex concorrente del Grande Fratello Vip.