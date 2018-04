Cecilia Capriotti: “All’Isola hanno un’attenzione in più con Alessia Mancini”

Isola dei Famosi: Cecilia Capriotti a Casa Signorini torna ad attaccare Alessia Mancini

Cecilia Capriotti è tornata a parlare di Alessia Mancini. A detta dell’ex naufraga, la moglie di Flavio Montrucchio avrebbe un’attenzione in più da parte della produzione dell’Isola dei Famosi. Cecilia lo ha detto nel corso dell’ultima puntata di Casa Signorini, il format web ideato e condotto da Alfonso Signorini. La Capriotti – come sempre senza troppi peli sulla lingua – ha dichiarato di fare il tifo per Jonathan, tanto da sperare che sia il giovane a vincere il televoto contro l’ex letterina di Passaparola. “Con Alessia hanno un’attenzione in più. Quando eravamo tutte e due in nomination, su di lei facevano vedere le cose più carine. Sull’Isola Alessia e Bianca Atzei parlavano male di tutti ma cambiavano discorso quando arrivavano le telecamere”, ha dichiarato Cecilia.

Cecilia Capriotti tifa Jonathan: “Lui merita la finale, Alessia no”

“Jonathan non è un bugiardo, non può inventare certe cose. Merita più di Alessia Mancini di andare in finale”, ha sentenziato Cecilia Capriotti a proposito del recente litigio tra l’inviato di Verissimo e l’ex Velina di Striscia la notizia. Nel salotto di Casa Signorini la showgirl si è anche riappacificata con Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa Perrotta. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha apprezzato il gossip spifferato da Cecilia, ovvero che una ragazza fidanzata del cast dell’Isola dei Famosi ci avrebbe provato con Marco Ferri. Secondo quanto rivelato da Pietro, però, ci sarebbe stato un confronto con Cecilia finito nel migliore dei modi. Non è dunque Rosa la ragazza del piccante pettegolezzo?