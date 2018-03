By

C'è posta per te

La storia d’amore tra Federico e Marta a C’è posta per te: Maria De Filippi interessata a Roberta

Ha occupato gran parte dell’ultima puntata di C’è posta per te la storia d’amore tra Federico e Marta. Lui 28 anni, lei 47: la loro relazione è clandestina e contrastata dai figli di lei, Roberta e Pasquale. Proprio la ragazza, da sempre fortemente contraria a questo rapporto della madre, ha attirato l’attenzione del pubblico ma soprattutto quella di Maria De Filippi. Tanto che la conduttrice ha rivolto alla giovane campana due domande che non sono passate inosservate e che secondo i telespettatori sono state fatte con un secondo fine: quello di portare Roberta a Uomini e Donne. Cosa ha domandato Maria alla giovane? Prima ha chiesto delucidazioni sul suo status sentimentale poi si è complimentata nei suoi confronti. “Sei molto simpatica” ha dichiarato la moglie di Maurizio Costanzo.

Roberta da C’è posta per te a Uomini e Donne?

“Ora “Sei molto simpatica”, prima “sei fidanzata?” MARIA LA METTERÀ SICURAMENTE SUL TRONO“ ha notato qualcuno su Twitter. Mentre qualcun altro ha fatto sapere: “Roberta finirà sul trono di Uomini e Donne”. E poi c’è qualcuno che ha richiesto la partecipazione di Roberta come corteggiatrice di Mariano Catanzaro, l’attuale tronista di Uomini e Donne. “Risate assicurate” ha sussurrato qualche telespettatore sui social network. Ma c’è anche chi ha invocato Barbara d’Urso, invitando la signora di Pomeriggio 5 e Domenica Live a far diventare Roberta opinionista dopo le recenti interviste alla “signora della pelliccetta”. Rivedremo davvero Roberta in tv?

Federico e Marta pronti ad amarsi alla luce del sole

Intanto, finisce bene la storia tra Federico e Marta: dopo una titubanza iniziale, la donna – rimasta vedova da qualche mese – ha scelto di amare alla luce del sole il ragazzo.