C’è posta per te: pubblico sconvolto per la frase della signora Anna

La storia di Anna e Sinibaldo a C’è posta per te: quella frase che spiazza il pubblico

La storia di Anna e Sinibaldo ha appassionato il pubblico di C’è posta per te ma una frase della signora ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Ma partiamo dal principio: Anna è la madre di Sinibaldo, al quale non parla più da quando l’uomo ha lasciato moglie e figli perché innamorato di un’altra donna. Un’altra donna dalla quale ha avuto un’altra figlia, che però la nonna non ha mai conosciuto. Da cinque anni Anna ha interrotto i rapporti col figlio ma non con l’ex nuora e i primi nipoti, che abitano nel suo stesso palazzo. “I figli non si devono abbandonare. Dovevi restare con tua moglie che è una brava ragazza. Mi hai detto che la tua vita era quella. Tu vivi la tua vita e io la mia. Ti piace una ragazza e fatti una sc..a.. e mandala a f..c..lo, ma non lasciare tua moglie!” ha detto Anna a Maria De Filippi.

I commenti del pubblico sulla frase shock di Anna

“Parliamo di rispetto delle donne. Poi ci sono “madri” che dicono “ma mi figlio non poteva farsela una scopa.a per poi mandarla a fan… e tornare dalla famiglia? Doveva proprio lasciare la moglie?” – Rispetto delle donne ZERO. Ma Sinibaldo ma chiudi tu la posta!” ha scritto indignato qualcuno su Twitter. Qualcun altro ha invece osservato: “Con la nuova compagna ci sta da sei anni e ci ha fatto una figlia, non mi sembra sia stata solo una scopa..a”. E poi ancora: “Ma che donna sei? “Fatti una scopata e mandala affanculo”????? Ma seriamente? Ma gente così va sbattuta fuori dallo studio subito, altro che applausi”.

C’è posta per te: Anna chiude la busta al figlio Sinibaldo

Alla fine Anna non ha aperto la busta al figlio nonostante le numerose insistenze di Maria De Filippi. “Tu sei troppo brava Maria” ha fatto sapere la signora prima di lasciare lo studio di C’è posta per te.