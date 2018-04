Francesco e Antonella dopo C’è posta per te aspettano un figlio

C’è posta per te: Francesco e Antonella stanno ancora insieme e aspettano un figlio

Quella di Francesco e Antonella è stata una delle storie più travagliate dell’edizione appena conclusasi di C’è posta per te. Dopo un tradimento, il ragazzo aveva chiamato al programma di Maria De Filippi per avere un riavvicinamento alla famiglia della giovane. Riavvicinamento ottenuto sia in puntata che successivamente nella vita di tutti i giorni. Oggi Francesco e Antonella sono tornati ufficialmente insieme e aspettano un figlio. A rivelarlo un video che la De Filippi ha mandato in onda nel corso dell’ultima puntata della trasmissione Mediaset. Un video nel quale vengono ripercorse le storie protagoniste dell’edizione 2018 con relativo epilogo al di fuori degli studi di Canale 5. Ebbene, la storia di Antonella e Francesco è finita nel migliore dei modi: i due fidanzati stanno per diventare a tutti gli effetti una famiglia. Tanti auguri!

La storia di Francesco e Antonella a C’è posta per te

A scrivere a C’è posta per te è stato Francesco, trentenne di Napoli, desideroso di riconquistare la fiducia della famiglia di Antonella. Il ragazzo ha infatti tradito più volte Antonella: quest’ultima ha perdonato subito il fidanzato ma i suoi genitori non hanno fatto lo stesso. In passato Antonella ha seguito Francesco in Germania, dove lui si è trasferito per lavoro. Poi i due hanno preso la decisione di sposarsi ma, pochi mesi prima dell’evento, Francesco ha annullato tutto. Antonella ha capito la crisi del fidanzato e lo ha perdonato. Ma subito dopo lui ha iniziato una relazione clandestina con un’altra donna conosciuta in Germania. Da lì è cominciato un lunghissimo tira e molla, durante il quale l’uomo non riusciva a decidere quale donna scegliere.

I genitori di Antonella aprono la busta a C’è posta per te

Alla fine Francesco ha scelto di stare con Antonella, che lo ha perdonato. A C’è posta per te i genitori di lei, Mario e Loretta, dopo una titubanza iniziale, hanno aperto la busta e si sono riconciliati con Francesco.