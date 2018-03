C’è posta per te 2018: il 24 marzo ospiti Dempsey e Dybala

Patrick Dempsey e Paulo Dybala ospiti nella prossima puntata di C’è posta per te 2018

Finalmente rivelati i nomi dei due super ospiti della prossima puntata di C’è posta per te 2018 di sabato 24 marzo, data in cui in prima serata su Canale5 andrà in onda il nuovo appuntamento col popolare programma di Mediaset. Questa settimana Maria De Filippi ospiterà in studio nientedimeno che Patrick Dempsey e Paulo Dybala. Il famoso attore americano e il calciatore argentino in forza alla Juventus saranno protagonisti della fortunata trasmissione prodotta da Fascino p.g.t, prendendo parte a due delle “storie a sorpresa” che, solitamente, mixano percorsi di vita di gente comune e momenti tv con notissimi personaggi internazionali.

C’è posta per te, anticipazioni puntata del 24 marzo 2018: Dempsey e Dybala ospiti da Maria De Filippi

Stando alle anticipazioni-video diffuse dal profilo Facebook di C’è posta per te, nella puntata di sabato 24 marzo 2018 Maria De Filippi accoglierà in studio Patrick Dempsey e Paulo Dybala, indossando un nuovo abito nero. Per l’occasione, l’indimenticato Dereck Shepard di Grey’s Anatomy ed il campione della Juve hanno invece scelto di indossare rispettivamente giacca e cravatta in stile classico ed un look più sportivo. Inoltre, secondo indiscrezioni raccolte da Gossip e TV sabato sera l’ospitata di Patrick Dempsey dovrebbe essere trasmessa in apertura di puntata, mentre invece Paulo Dybala sarebbe già “destinato” ad andare in onda verso le ore 23.00. Sarà così?

Come vedere in TV e in streaming la decima puntata di C’è posta per te 2018

Intanto, in attesa di vedere in azione Patrick Dempsey e Paulo Dybala ospiti-novità del programma di Mediaset, l’appuntamento con la decima, nuova puntata di C’è posta per te è già fissato per le ore 21.15 circa di dopo domani sera, sabato 24 marzo 2018, in prima serata su Canale5. Per chi lo volesse, la trasmissione ideata, prodotta e (così) condotto da Maria De Filippi oltre che in TV si potrà vedere anche in live streaming (su www.mediaset.it/canale5, durante l’orario di messa in onda) o, in alternativa, in streaming on demand (sia su Video Mediaset sia su Witty TV, consultando la sezione dedicata a C’è posta per te, disponibile online già da quasi subito dopo il passaggio dello show sul piccolo schermo).