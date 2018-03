C’è posta per te anticipazioni: gli ospiti di sabato 17 marzo

Maria De Filippi, come tutte le settimane, anche questo sabato tornerà ad intrattenere il pubblico di C’è posta per te con una puntata ricca di ospiti e sorprese. Nella puntata di sabato 17 marzo, nello specifico, cinque saranno gli ospiti di eccezione presenti in studio. Tra questi tre sono dei personaggi molto cari ai fan del Grande Fratello Vip. Ad essere stati inviata dall’amatissima conduttrice di Canale 5, con la complicità di Luciana Littizzetto, sono stati: Raffaello Tonon, Luca Onestini e Ivana Mrazova. A quanto pare, seguendo il filone della settimana scorsa, Maria De Filippi questa volta vuole di nuovo tornare a far divertire il pubblico (proprio come aveva fatto con Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio).

C’è posta per te: sabato 17 marzo in studio Raffaello Tonon, Luca Onestini e Ivana Mrazova

Il successo raggiunto da Raffaello Tonon, Luca Onestini e Ivana Mrazova, probabilmente, è stato il motivo che ha spinto Maria De Filippi a chiamarli a C’è posta per te. Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, dopo la loro partecipazione al reality sono ormai seguiti da una grande fetta di pubblico. Come si vede dallo spot pubblicitario, inoltre, insieme a loro ci sono altre due ospiti, ovvero: L’ex naufraga e soubrette Paola Caruso, Michela Persico (fidanzata col difensore della Juventus Daniele Rugani) ed Erjona Sulejmani (ex moglie del centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili). Ad inviare loro la posta, invece, è stata Luciana Littizzetto, collega e amica della conduttrice. Quello a cui assisteremo sabato 17 marzo, dunque, si prospetta essere un siparietto allegro e divertente.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: dopo C’è posta per te protagonisti di Temptation Island?

Di recente si era vociferato di una possibile partecipazione a Temptation Island di Luca Onestini e Ivana Mrazova. Niente di ufficiale, però, era ed è stato ancora dichiarato dai due e queste, dunque, potrebbero essere destinate a rimanere solo voci di corridoio. Ad oggi, però, una domanda sorge spontanea: possibile che nel loro incontro non Maria De Filippi, in occasione della partecipazione a C’è posta per te, non abbiano parlato dell’eventualità di partecipare a Temptation Island quest’estate? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare che qualcosa di certo venga a galla.