C’è posta per te: Mara e Federico si sono lasciati dopo la puntata? L’indizio

C’è posta per te: la signora Mara e il giovane Federico si sono lasciati dopo la puntata? L’indizio che sembrerebbe confermalo

La storia d’amore contrastata della signora Mara e il giovane Federico ha tenuto attaccati allo schermo i telespettatori di C’è posta per te ieri sera. Ma cosa è successo a Mara e Federico dopo la puntata? Si sono lasciati? Stanno ancora insieme? A queste domande, che fino a ieri sera sembravano destinate a rimanere irrisolte, qualcuno ha cercato di rispondere. Sul web, infatti, molti si sono mobilitati per cercare su Facebook i protagonisti di questa storia e, non si sa come, alcuni sarebbero riusciti a risalire al profilo di Roberta e Pasquale (i figli delle signora) e, successivamente, e anche a quello di Mara.

Mara e Federico si sono lasciati dopo la puntata di C’è Posta per te?

Dal profilo Facebook di Mara un dettaglio in particolare non sarebbe sfuggito agli utenti. Un indizio cioè che, secondo molti, sembrerebbe confermare la tesi secondo cui Mara e Federico si siano lasciati dopo la puntata di C’è posta per te. Sul profilo della signora chiamata ieri sera in trasmissione da Maria De Filippi non ci sarebbe infatti nessuna traccia di Federico. È questa forse solo una coincidenza o la storia tra i due, che sembrava essere sfociata in un lieto fine, in realtà è già finita? Al momento però queste restano solo delle supposizioni, infatti niente di ufficiale è emerso sul web nelle ultime ore o stato detto a tal proposito dai diretti interessati.

C’è posta per te: Roberta, la figlia di Mara, conquista Maria De Filippi

Una delle protagoniste indiscusse di questa storia, senza dubbio, è stata Roberta, la figlia di Mara. La ragazza, infatti, con la sua simpatia ed esuberanza è riuscita a conquistare persino Maria De Filippi. “Sei molto simpatica” ha infatti dichiarato la conduttrice di C’è posta per te che, come molti sanno, raramente si lascia andare in grandi manifestazioni di affetto. Quando poi quest’ultima ha chiesto a Roberta se fosse single o fidanzata, inevitabilmente, molti telespettatori hanno pensato: Maria De Filippi vuole proporle il trono? Se così fosse, per scoprirlo, non ci resta che aspettare.