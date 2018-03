Detto Fatto torna Serena Rossi e Caterina Balivo va via?

Grosse novità nei corridoi Rai. Secondo quanto scrive Dagospia, Caterina Balivo sarebbe pronta per tornare su Rai Uno. Una promozione alla quale la conduttrice di Aversa aspira da tempo e che ora sarebbe diventata finalmente realtà. Ma pare che la Balivo non tornerà sulla prima rete con il suo Detto Fatto, bensì con un altro programma: Portobello. Sì, proprio lo storico format di Enzo Tortora che fu trasmesso sulla seconda rete a cavallo tra gli Anni Settanta e gli Anni Ottanta. La trasmissione dovrebbe andare in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio, tra la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta. A Detto Fatto su Rai Due dovrebbe invece ritornare Serena Rossi, che ha già condotto il factual show lo scorso settembre, quando la Balivo era in maternità.

Il gossip di Dagospia su Caterina Balivo e Serena Rossi

“Angelo Teodoli (direttore di rete) ha da giorni una sola priorità: riportare Caterina Balivo su Rai 1. Per la bella conduttrice la promozione ci sarà e le cose saranno fatte in grande con un clamoroso ritorno di Portobello, la storico programma di Enzo Tortora fu trasmesso dal 1977 al 1983 su Rai2, salvo tornare in onda per un breve periodo quattro anni dopo” si legge su Dagospia. E ancora: “Detto Fatto resterebbe invece su Rai2 con una nuova conduttrice, in pole position ci sarebbe Serena Rossi”. Dunque Caterina sarebbe pronta a lasciare definitivamente il programma che ha contribuito a creare e portare al successo, con tanto di magazine in edicola? Staremo a vedere…

Serena Rossi alla guida di Da qui a un anno

Nell’attesa di scoprire quale sarà il suo futuro televisivo, Serena Rossi continua con l’attività di conduttrice. Dopo Detto Fatto e Celebration, l’ex protagonista di Un posto al sole sbarca su Real Time con Da qui a un anno, show di Real Time dove le persone comuni raccontano un sogno da realizzare entro un anno.