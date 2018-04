Caterina Balivo incontra Rihanna: quando andrà in onda l’intervista a Detto Fatto

Quando andrà in onda l’intervista a Detto Fatto

La conduttrice di Detto Fatto, Caterina Balivo, ha incontrato un giorno fa la cantante Rihanna. L’incontro è avvenuto a Milano. Rihanna si trovava in Italia per presentare la sua nuova linea di make up Fenty Beauty. Sul profilo ufficiale Instagram della Balivo troviamo prima un post con una foto del bellissimo abbraccio tra lei e Rihanna. ”Che bello ieri sera sul red carpet con la mitica Rihanna e che onore poterla intervistare” scrive Caterina Balivo. “Grazie Rihanna, sei stata speciale!” aggiunge. Un incontro particolare, dunque, tra la conduttrice napoletana e la famosissima cantante vincitrice di 9 Grammy Awards, che sicuramente ha scatenato l’invidia di molti.

Caterina Balivo intervista Rihanna a Detto Fatto

”Cosa ci siamo dette?” domanda Caterina Balivo in riferimento alla foto social dell’abbraccio con Rihanna. ”Dovete aspettare l’intervista di lunedì…” si risponde la conduttrice. L’intervista sarà messa in onda proprio nel programma condotto dalla Balivo: Detto Fatto. Poche ore fa un ulteriore post su Instagram: Caterina Balivo e Rihanna fotografate insieme a Milano durante l’evento che le ha fatte incontrare. La cantante Rihanna indossa un vestitino di pelle con cintura in vita, tacchi e diversi bracciali. La Balivo in descrizione alla foto insieme ribadisce sul social: ”Aspettando l’intervista Lunedì…”. Intervista che non vediamo l’ora di vedere e ascoltare.

La Balivo intervista Rihanna: appuntamento a lunedì a Detto Fatto

L’appuntamento è, dunque, per lunedì 9 Aprile 2018 con la trasmissione Rai Detto Fatto. Solo lunedì scopriremo cosa si sono dette la conduttrice Caterina Balivo e la cantante Rihanna.