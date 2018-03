Carolyn Smith: “Il tumore è tornato”

Carolyn Smith, la presidente di giuria di Ballando con le stelle, annuncia di avere un nuovo tumore.

Carolyn Smith: “Ho un nuovo tumore”

“Ho un altro intruso”: così la Smith chiama il cancro.

E al settimanale Gente rivela: “È esattamente dello stesso tipo del primo, aggressivo, ma per fortuna molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, non me l’aspettavo così in fretta. Comunque sto bene”.

“A spaventarmi – sottolinea – era l’ignoto. Ora che i medici mi hanno detto cosa mi aspetta mi sono tranquillizzata. Devo sottopormi a 16 sedute di chemioterapia, una a settimana, il venerdì, il giorno prima della diretta di Ballando. Temevo poi il metodo, perché durante le precedenti terapie non mi trovavano mai le vene e mi pungevano dappertutto. Stavolta ho il port sottopelle (il dispositivo di accesso vascolare impiantabile per un rapido accesso venoso, ndr), non ho paura”.

Carolyn Smith come ha scoperto la nuova malattia

La scoperta della nuova malattia è avvenuta lo scorso 26 gennaio, a Roma, quando la Smith si è sottoposta a un’ecografia: emerge una piccola lesione a livello infrapectorale. La donna verrà curata con un cocktail di farmaci di ultima generazione, a bersaglio molecolare, su misura, che vanno a selezionare le cellule malate. Forse non perderà nemmeno i capelli.

Tutto è partito da una serie di sintomi: “Durante le feste di Natale la bronchite asmatica con cui combatto da un anno e mezzo si aggrava: ho un’infezione polmonare e non respiro più. Io, però, sto facendo un congresso di danza a Treviso con la mia Academy. Non posso smettere, ci sono partecipanti da tutto il mondo che non voglio deludere. Tutte le mattine faccio una flebo in ospedale e poi torno al lavoro”.

Poi tocca al braccio sinistro: “Noto un gonfiore anomalo, penso a una flebite, ma non è così”.

E così Carolyn dovrà affrontare una nuova e lunga battaglia dopo il tumore al seno, scoperto nell’autunno del 2015.