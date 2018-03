Carolyn Smith e la tragedia sfiorata: ‘A metà chemio mi si è bloccato il respiro’

Pochi giorni fa Carolyn Smith, dalle pagine del settimanale Gente, comunicava di avere ‘un altro intruso’, un tumore. Per la presidente della giuria di Ballando con le stelle, dunque, è iniziata un’altra battaglia con il cancro, dopo quella che già vissuta e vinta in passato, quando gli diagnosticarono un tumore al seno nel 2015. E a proposito della sua malattia, dal suo account Instagram, rispondendo in lacrime a un’utente, ha svelato di aver sfiorato la tragedia a metà chemioterapia. Inoltre, è tornata a parlare dei suoi ultimi due anni, un periodo davvero delicato per le tante sfortune familiari accadutele.

Carolyn Smith sul tumore: “Non riuscivo a chiedere aiuto, per fortuna è entrato un medico”

La danzatrice di Glasgow ha confessato la disavventura capitatale dopo aver ricevuto un commento assai toccante di una sua follower, che le ha narrato di come abbia perso la madre malata di tumore al petto per uno shock settico. “Sto piangendo leggendo il tuo messaggio – scrive la Smith – Ti capisco […] Io ho perso mia suocera nel febbraio del 2016, emorragia cerebrale, mio suocero a marzo e mio padre a giugno per il cancro. Tutto durante il mio percorso INTRUSO; è devastante. Non capisco come può succedere una tragedia come quella di tua mamma”. La presidente di giuria di Ballando con le stelle passa poi a raccontare un episodio che le ha fatto sfiorare la tragedia personale: “A me è successo a metà chemio che mi si è bloccato il respiro, si è bloccato tutto il corpo e non riuscivo a chiedere aiuto. Per mia fortuna un medico stava entrando nella stanza, mi ha visto e salvata”.

La presidente di giuria di Ballando con le stelle: “Sapevo di una possibile recidiva, non me l’aspettavo così in fretta. Comunque sto bene”

Carolyn Smith ha affidato al settimanale Gente la rivelazione del nuovo tumore: “È esattamente dello stesso tipo del primo, aggressivo, ma per fortuna molto piccolo e circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, non me l’aspettavo così in fretta. Comunque sto bene”. Nell’intervista la danzatrice ha aggiunto che, nonostante la delicata malattia, è piuttosto tranquilla perché sa cosa l’aspetta. La scoperta del nuovo ‘intruso ‘è avvenuta lo scorso 26 gennaio, a Roma, quando la Smith si è sottoposta a un’ecografia.