Carolina Kostner nuovo fidanzato: l’amore dopo Alex Schwazer

Carolina Kostner: il nuovo fidanzato si chiama Fabrizio ed è un osteopata

La fine travagliata della storia d’amore tra Carolina Kostner e Alex Schwazer è ormai nota a tutti. Le vicissitudini legali che avevano travolto l’ex fidanzato, infatti, sono costate care alla Kostner che, alla fine, alla relazione con Alex ha deciso di mettere un punto. Adesso, ben sei anni dopo l’addio al marciatore, Carolina sembrerebbe aver ritrovato l’amore. Si chiama Fabrizio il nuovo fidanzato della campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, è un osteopata ed è anche una vecchia conoscenza della ragazza. Le immagini della coppia sono state pubblicate oggi in esclusiva nell’ultimo numero di Chi.

Carolina Kostner nuovo fidanzato: l’amore ritrovato dopo Alex Schwazer

Non si sa con precisione quando Carolina Kostner e Filippo abbiano deciso di mettersi insieme. I due infatti, come scritto dal giornale di Alfonso Signorini, si conoscevano già (lui è il suo osteopata di fiducia) ma solo recentemente sono stati beccati soli e in atteggiamenti intimi. La campionessa, che per tanto tempo ha tenuto la sua vita sentimentale lontano dalle luci della ribalta, torna quindi adesso a mostrarsi felice e innamorata. Dopo lo sport (e dopo Alex Schwazer) Carolina Kostner è così riuscita a ritagliarsi del tempo da dedicare anche alla sua vita privata.

Carolina Kostner: “Ho attraversato negli ultimi anni molti momenti difficili”

Anni fa in un’intervista rilasciata a Grazia Carolina Kostner aveva affrontato pubblicamente i fantasmi del passato. “Ho attraversato negli ultimi anni molti momenti difficili” aveva detto in merito allo scandalo che aveva coinvolto quello che adesso è il suo ex ragazzo (e che inevitabilmente aveva finito col travolgere anche lei) “Ma ho trovato la forza di rialzarmi. E ricominciare”. Carolina, inoltre, ora sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita insieme a Fabrizio che, dopo Alex Schwazer, è riuscito a farla tornare a sorridere.