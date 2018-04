Carolina Crescentini incinta? La foto sospetta del pancino

Carolina Crescentini aspetta un bambino? La foto del pancino sospetto pubblicata da Chi

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra l’attrice Carolina Crescentini e il suo compagno (il musicista Francesco Motta). I due pare che di recente siano stati beccati da Chi in tenera compagnia per le vie di Roma. Le foto della coppia sono state pubblicate nell’ultimo numero del giornale di Alfonso Signorini dove, per l’appunto, è stato anche fatto notare un particolare rilevante ai lettori. In un’immagine in particolare, infatti, Carolina Crescentini sembrerebbe avere un pancino sospetto. L’attrice è forse incinta? Certo è che il materiale emerso, ad oggi, non ci permette di affermare questa cosa con certezza. Nessuna notizia e nessuno scoop ufficiale dunque fino ad ora, ma solo supposizioni.

Carolina Crescentini incinta? Le foto insieme al suo compagno Francesco Motta

“Roma. Carolina Crescentini cammina assorta nei suoi pensieri. Pensieri che riguardano la sua pancetta arrotondata?” è stato scritto per la precisione nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. “L’attrice è legata da alcuni mesi al musicista Francesco Motta che, per strada, la bacia e ferma il traffico per farla attraversare” è stato riportato nello stesso paragrafetto dedicato alla Crescentini “Normali attenzioni da innamorati o lui sa che ora sono in tre? A gennaio lei aveva postato una foto di coppia dove aveva scritto ‘sarà un anno bellissimo’. Da coppia a famiglia il passo è breve…”. Al momento sull’argomento niente è stato detto dalla diretta interessata che, questa notizia, non l’ha né confermata né smentita.

Carolina Crescentini: la vita privata e la voglia di riservatezza

Non sappiamo se Carolina Crescentini interverrà mai per commentare lo scoop riportata dal settimanale Chi. L’attrice, infatti, è sempre stata molto gelosa della sua vita privata, cercando il più possibile riservatezza e tenendosi lontana da gossip e notizie scandalistiche. Questo, però, non ha impedito ai paparazzi di immortalarla insieme al suo Francesco.