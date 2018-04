Carmen piange ad Amici: con la Squadra Blu non c’è Complicità (video)

Amici 2018: Carmen in lacrime urla contro gli altri concorrenti della Squadra Blu

Momenti di tensione tra Carmen Ferreri e gli altri concorrenti della Squadra Blu. Nel corso del daytime di Amici di oggi la cantante è scoppiata a piangere urlando contro i vari componenti del suo stesso team. Il motivo? Sembra che la ragione di tale pianto “disperatissimo” sia tutta da ricercare nell’atteggiamento dei suoi compagni. Atteggiamento che hanno cominciato ad avere nei suoi confronti quando hanno saputo anche loro che, nella seconda puntata di Amici Serale di sabato 14 aprile 2018, Carmen dovrà sfidare Emma in una prova di canto “comparata”.

Carmen Ferreri piange ad Amici 2018: “Per voi Emma è sempre superiore a me!”

Carmen Ferreri non ha apprezzato il comportamento degli Amici della Squadra Blu e, tra lacrime e urla, si è così sfogata contro di loro: “Quando abbiamo parlato di Emma avete detto sempre cose positive su di lei e non ne avete detta una su di me. C’è sempre Emma che per voi è superiore a me! Una parola di conforto per quanto riguarda questa ca**o di comparata su di me non c’è. L’avete capito che è tutto il giorno che ci penso?“. Uno sfogo in piena regola fatto davanti ad Einar, Biondo (che intanto ha già cambiato squadra), Bryan, Matteo, Sephora e Lauren. Concorrenti che, di fronte alla reazione di Carmen, non hanno saputo cosa dire. L’unico a tentare è stato Einar che ha negato la ricostruzione dei fatti della cantante pronunciando queste parole: “Cosa stai dicendo!?“.

Tra Carmen e gli altri Amici Blu non c’è Complicità (video)

Insomma, viene proprio da dire che tra Carmen e gli altri allievi della Squadra Blu di Amici non ci sia troppa complicità. La complicità che invece Carmen canta – c’è chi dice bene, chi un po’ meno – nel suo nuovo inedito che come titolo ha proprio questa parola. Termine che, in genere, ma evidentemente non stavolta, significa aiuto e protezione.