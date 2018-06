Carmen dopo Amici, il messaggio di Zerbi: spunta l’apprezzamento di Riki

Carmen dopo Amici: arriva il messaggio di Rudy Zerbi, attraverso il quale Riki fa un bel complimento alla Ferreri

Dopo Amici 2018, Rudy Zerbi ci ha tenuto a scrivere un messaggio per Carmen Ferreri. Ed ecco che sotto il suo post spunta anche un commento di Riki. Tutte le fan sono impazzite di fronte alle parole di apprezzamento del cantante nei confronti della 18enne. Quest’ultima, però, non ha risposto alle parole scritte da Riccardo Marcuzzo, ma ha preferito ringraziare il suo professore di canto per questo messaggio. Scendendo nel dettaglio, Rudy ha voluto augurare buon viaggio a Carmen, sottolineando la sua giovane età, ma soprattutto il suo grande talento. Nonostante sia molto giovane, la Ferreri è riuscita a conquistare tutti sul palco del noto talent, arrivando sino alla fine insieme a Irama, il vincitore di quest’ultima edizione. Sotto il post di Zerbi le fan hanno subito notato il commento di Riki. Ma anche il professore stesso ha letto le parole del suo ex allievo, a cui ha chiesto se ci sta provando con Carmen. Non è arrivata alcuna risposta a questa domanda da parte di Riccardo, ma le fan hanno subito commentato.

Riki fa un apprezzamento nei confronti di Carmen e i fan impazziscono

“Così giovane e già così piena di talento. Hai una grande strada davanti a te, buon viaggio Carmen!” Questo è il messaggio che Zerbi ha scelto di dedicare alla Ferreri su Instagram, pubblicando una foto che li ritrae insieme. Intanto, sotto il post compare anche il commento di Riki: “Bellissima e bravissima”. La frase era accompagnata da varie faccine e ha ricevuto subito una risposta da Rudy: “Ce stai a provà?”. Carmen ha sicuramente notato il commento di Riki, ma ha preferito probabilmente non rispondere pubblicamente alle parole del cantante. La Ferreri si è mostrata felice del messaggio scritto dal professore. La cantante ha così ringraziato Zerbi, affermando che i professori sono stati la sua guida “in questo meraviglioso percorso all’interno della scuola”.

Carmen Ferreri conquista tutti ad Amici: una strada in salita per la cantante

Davanti a Carmen Ferreri c’è sicuramente una strada in salita. Nonostante la sua età ha dimostrato subito la sua forza e la sua voglia di vivere in questo mondo, arrivando sino alla fine insieme al vincitore Irama. Intanto, le fan vorrebbero sapere il motivo per cui Riki ha scelto di commentare facendo un apprezzamento nei confronti della Ferreri.