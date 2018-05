Carmen Di Pietro sull’autobus che ha preso fuoco a Roma: ecco come si è salvata

Carmen Di Pietro era sull’autobus che ha preso fuoco a Roma

Grosso spavento per Carmen Di Pietro. La showgirl era sull’autobus che ha preso fuoco a Roma nella mattinata di martedì 8 maggio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip lo ha comunicato su Instagram, dove ha postato uno scatto del mezzo incendiato in via del Tritone. Carmen, tra i passeggeri del bus 63, è riuscita a salvarsi grazie al suo intuito. “Sul pullman c’era puzza di bruciato, sono scesa e dopo qualche secondo l’esplosione”, ha raccontato l’ex moglie di Sandro Paternostro a Leggo. Anche se salva, la vicenda ha scioccato la Di Pietro. “Non me l’aspettavo, per almeno una settimana non prenderò i mezzi. Sono sotto choc. I soccorsi? Mi aspettavo che arrivassero dopo due minuti, e invece c’è voluto un po'” ha spiegato Carmen.

Roma, autobus prende fuoco nel centro della Capitale

Il bus 63 dell’Atac, l’azienda dei trasporti pubblici della capitale, ha preso improvvisamente fuoco in via del Tritone intorno alle 10 di questa mattina. Si tratta di una delle strade principali della città, a due passi da Palazzo Chigi. In base alla prima ricostruzione all’origine dell’incendio sarebbe stato un corto circuito nell’impianto elettrico del mezzo. Atac ha annunciato di avere aperto un’indagine interna sull’incidente, così come ha fatto la Procura di Roma.

Bus prende fuoco a Roma: ferita una ragazza di 25 anni

Non ci sono morti o feriti: tutte le persone presenti sull’autobus sono riuscite a salvarsi. Ferita solo una ragazza di 25 anni, una commessa di un negozio di via del Tritone. La giovane, come fa sapere La Repubblica, sarebbe uscita dal negozio e sarebbe a quel punto rimasta ustionata dalle fiamme a un braccio e al viso. È ricoverata in codice giallo all’ospedale San Giovanni.