Carmen di Amici in lacrime per la scelta di Carlo Di Francesco

Carmen di Amici in lacrime in diretta: la scelta di Carlo Di Francesco la sconvolge

Carmen in lacrime ad Amici, dopo che Carlo Di Francesco ha cambiato con la sua prima scelta. La cantante è da sempre la favorita del professore, che però ha deciso di cambiare. Il tutto sembra essere dipeso dalla scorsa puntata, quando Carmen ha perso la sua sfida con Einar. La giovane non ha convinto abbastanza il giudice, tanto che quest’ultimo ha scelto di dare la possibilità all’Ortiz di accedere al serale. Pertanto, Di Francesco ha mostrato a dimostrarsi duro nei confronti di Carmen, che non è mai riuscita particolarmente a convincere Paola Turci. Il professore, questa settimana, rivela alla giovane di aver le idee confuse su di lei. Secondo Carlo, Carmen dovrebbe impegnarsi ancora di più. Queste parole sconvolgono Carmen, che viene allontanata dalla stanza per far invece entrare Emma. Quest’ultima poi rivela alla collega che Di Francesco ha cambiato idea sulla prima scelta. In diretta, durante la puntata di sabato 24 marzo, Carlo annuncia che Emma è diventata la sua favorita.

Emma diventa la prima scelta di Di Francesco: Carmen sconvolta

Emma diventa la prima scelta di Di Francesco, al posto di Carmen. Questa decisione presa da Carlo porta la Ferreri in lacrime di fronte a tutti. Ma non solo: attraverso il discorso fatto dal professore, Emma riesce ad ottenere il SI da parte di tutti i docenti di canto. La Muscat, prima nella classifica di gradimento, riesce ad accedere al serale. Si tratta di una situazione che riesce a sconvolgere Carmen, la quale non riesce più a trattenere le lacrime. Il dispiacere della Ferreri è grande e i suoi compagni cercano in qualche modo di consolarla. Sappiamo bene che la cantante è scesa nella classifica di gradimento. Sebbene sia al secondo posto, per Di Francesco i telespettatori non riuscirebbero più ad apprezzarla.

Carmen in lacrime ad Amici: la corsa al serale diventa difficile

La decisione di Di Francesco sconvolge Carmen. I suoi fan si accaniscono sui social contro il professore, che sta chiaramente cercando di portare la giovane cantante in discussione. In questo modo, la Ferreri potrebbe sicuramente dare di più, senza risultare scontata. Ce la farà? La sua corsa al serale sembrare diventare sempre più complicata anche dopo aver visto Zerbi e Carlo stroncare il suo inedito.