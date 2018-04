La moglie di Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan: il dolce gesto di Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti

È passata una settimana dalla morte di Fabrizio Frizzi e il mondo dello spettacolo è ancora scosso da questa grave perdita. Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, ha voluto omaggiare pubblicamente Carlotta Mantovan, vedova di Frizzi. L’ex modella oggi giornalista è rimasta senza marito all’età di 35 anni e con una figlia di 5 anni da crescere. Una vera e propria tragedia per la giovane che ha cercato di gestire con compostezza e signorilità. Carlotta ha vissuto il proprio dolore nell’assoluto riserbo, un atteggiamento che in tanti hanno lodato, a partire proprio dalla Vaccaro, che conosce bene la Mantovan visto che Conti e Frizzi sono amici e colleghi da tempo.

La dedica di Francesca Vaccaro per Carlotta Mantovan dopo la morte di Fabrizio Frizzi

“In questi giorni non faccio altro che pensare alla forza e al dolore composto di una gran donna. Quanto assurda sarebbe la vita se non ci fosse Dio…conforto di tutti noi. Carlotta ti voglio bene!”, ha scritto Francesca Vaccaro su Instagram. Come tanti del settore ma anche molti telespettatori, pure la moglie di Carlo Conti non riesce a capacitarsi della scomparsa di Fabrizio Frizzi. Lo stesso Conti ha ripreso con difficoltà il timone de L’Eredità, programma con il quale si alternava da qualche anno con il collega. “Non è facile per me” ha detto Carlo appena è iniziata la puntata di martedì 3 aprile, la prima dopo la breve pausa dovuta proprio a quanto accaduto a Frizzi.

Carlotta Mantovan: l’appello di Milly Carlucci alla moglie di Fabrizio Frizzi

Prima del messaggio di Francesca Vaccaro, Milly Carlucci ha fatto un appello a Carlotta Mantovan. “Visto che la nostra è davvero una famiglia, vorrei tanto che Carlotta, che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai” ha fatto sapere la conduttrice. La moglie di Fabrizio Frizzi lavora infatti da anni a Sky Tg 24: prima si occupava del meteo, poi è passata al settore costume e spettacoli.