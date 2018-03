Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi alla camera ardente dopo la morte del marito: l’incontro con il Premier Paolo Gentiloni

Sono ore difficili per Carlotta Mantovan: la giornalista di Sky ha perso il marito Fabrizio Frizzi a causa di una brutta malattia. Dopo il comunicato con il quale ha annunciato la morte di Frizzi, l’ex modella è apparsa davanti alla stampa nella camera ardente del marito. Qui, nascosta dietro grossi occhiali da vista, non ha nascosto gli occhi gonfi, molto provata dall’intera situazione. Carlotta ha incontrato Paolo Gentiloni, il premier dimissionario che ha voluto dare il suo ultimo saluto al conduttore de L’Eredità.

La stretta di mano tra Gentiloni e la moglie di Fabrizio Frizzi

Gentiloni ha voluto mostrare la sua vicinanza alla Mantovan con una stretta di mano. Poi, uscito dalla sala, ha così ricordato il conduttore ai microfoni di RaiNews24: “Era una bella persona ed era apprezzato per questo. È un bellissimo esempio per la Rai, per la televisione ma anche per il Paese”. Oltre a Gentiloni, tante altri personaggi famosi hanno resto omaggio a Fabrizio Frizzi, recandosi nella sua camera ardente. Solo per citarne alcuni: Beppe e Rosario Fiorello, il presidente del Coni Giovanni Malagò, Flavio Insinna, Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon, Raffaella Carrà, Pippo Baudo.

Chi è Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan si sono conosciuti nel 2001 durante il concorso di Miss Italia. All’epoca lei era una delle concorrenti (si è classificata seconda dietro Daniela Ferolla) mentre lui era da anni il conduttore del programma. La scintilla è scoccata però solo l’anno dopo, quando Carlotta ha partecipato all’evento in qualità di ospite. Insieme dal 2002, la differenza d’età tra i due – di ben 25 anni -non è mai stata un problema. Nel 2013 la coppia ha avuto una figlia, la piccola Stella, mentre nel 2014 si sono sposati. Per Frizzi si è trattato del secondo matrimonio: in passato è convolato a nozze con Rita Dalla Chiesa.