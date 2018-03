Verissimo: l’intervista a Carlo Cracco in onda sabato 17 marzo 2018 su Canale5

Tutto Verissimo: Carlo Cracco sarà ospite del programma di Canale5 nella prossima puntata di sabato 17 marzo 2018. L’ex giudice di MasterChef si confronterà con la padrona di casa Silvia Toffanin per una intervista faccia a faccia, tra le altre cose anche parlando della sua carriera lavorativa. La novità che è emersa durante le registrazioni dell’intervista a Cologno Monzese è che lo chef stia riflettendo sul ‘passo indietro’ accaduto di recente al suo lavoro, quando cioè il popolare cuoco televisivo ha perso una stella Michelin.

Carlo Cracco a Verissimo: “Quando ti tolgono una stella Michelin sei un po’ meno felice”

A parlare di ciò è lo stesso Carlo Cracco ospite della famosa trasmissione pomeridiana di Mediaset. Ecco cosa afferma lo chef a Verissimo. “Quando prendi una stella Michelin sei felice, quando te la tolgono un po’ meno. Se succede devi sempre fare una riflessione, per correggerti, migliorarti. Si riparte e si ricomincia da capo“. Cracco ha fatto proprio così. Dopo la notizia della perdita di una stella Michelin, l’amato ex giudice di Masterchef si è dato da fare lavorando al progetto del suo nuovo ristorante a Milano. Nonostante questo, però, anche di recente le polemiche non sono mancate, complice, come ormai noto, la sua personale rivisitazione della pizza Margherita che non è piaciuta ai palati più tradizionalisti…Tra l’altro, quello che sembra costantemente ritornare nella carriera di Carlo Cracco è il rapporto dello chef con la cucina vera e propria e le polemiche in stile talent show, in altre parole l’effetto positivo e negativo della popolarità. Per uno chef, infatti, così come fa sapere lo stesso Cracco ai microfoni di Silvia Toffanin, l’esposizione mediatica “è una parte del nostro lavoro, lo è diventata“, anche se “non bisogna pensare che sia la panacea di tutti i mali, ma credo vada gestita”. Per il resto Cracco non ha dubbi sull’eco dei media: “Nel mio caso non mi tocca. Cerco di fare bene il mio lavoro e qualche volta di fare anche un sorriso“.

Carlo Cracco intervistato a Verissimo dopo l’addio a MasterChef

Ultime polemiche, quelle a lui riservate, sollevate dopo che lo stesso Carlo Cracco ha lasciato il cast di MasterChef per dedicarsi al suo sogno culinario. Ora a SkyUno il suo posto lo ha preso Antonia Klugmann. Una donna. Lo chef, non parlando di lei, ma in generale delle donne cuoco, a Verissimo ha così fatto sapere: “Forse i cuochi maschi sono più bravi a vendersi, ma ci sono donne chef bravissime molto in gamba, magari non così interessate ad apparire“.