Carlo Conti, secondo figlio in arrivo? La dichiarazione del conduttore Rai

Carlo Conti di nuovo papà? Ecco cosa risponde a chi gli chiede se è in arrivo un secondo figlio

Carlo Conti papà per la seconda volta? Ad oggi, dichiara uno dei conduttori più amati della Rai, nessuna novità su questo fronte. Matteo, il suo primo figlio, è stato letteralmente un regalo mandato dal cielo. C’ha messo un po’ ad arrivare ma adesso, dichiara Conti, lui e sua moglie si sentono due genitori fortunati. Tanto fortunati da stare progettando l’arrivo di un altro bambino? Per questo, dichiara lui in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, bisognerà ancora aspettare. Quando e se arriverà lui e sua moglie, dunque, saranno felici di annunciarlo.

Carlo Conti: un altro figlio? “Non è che schiocco le dita e arriva”

Come fanno notare a Carlo Conti durante l’intervista, i più romantici non vedono l’ora di scoprire quando e se lui e sua moglie regaleranno un fratellino o una sorellina al primogenito. A questa domanda, Conti risponde: “Ci ho messo un bel po’ a capire come si fa. Matteo vuol dire ‘Dono di Dio’ ed è stato davvero un dono di Dio che sia arrivato alla mia età”. Ma allora Carlo Conti vuole o non vuole un secondo figlio? “Ora ho capito come si fa” afferma lui “Ma non è che schiocco le dita e arriva”.

Carlo Conti: dopo la morte di Fabrizio Frizzi il dolore

In un’intervista pubblicata ieri dal settimanale Chi, Carlo Conti parla a cuore aperto del suo rapporto con Fabrizio Frizzi. Nel farlo, ovviamente, ripercorre anche il dolore provato dopo la morte dell’amico. Uno strazio che lui descrive “Fortissimo” che “Toglie le parole”. Conti, infatti, dopo ha anche aggiunto: “Non riesco a commentare una cosa che mi tocca così da vicino, preferisco il silenzio per cercare di metabolizzarlo. È stato difficile andare avanti perché eravamo molto legati. Mi chiamava fratellone… e questo dice tutto”.