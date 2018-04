Carlo Conti è tornato a L’Eredità dopo la morte di Fabrizio Frizzi: l’ultimo omaggio per il conduttore

Carlo Conti è tornato a L’Eredità. Un ritorno forzato per il conduttore toscano, dovuto alla morte di Fabrizio Frizzi. E la puntata di martedì 3 aprile 2018 si è aperta proprio con un lungo omaggio al presentatore defunto. Prima un lungo applauso da parte del pubblico, poi il discorso di Conti che a fatica ha trattenuto le lacrime. È chiaro che Carlo è ancora provato per quanto accaduto all’amico Frizzi e tornare a lavorare in quello che era diventato il “loro programma” è tutt’altro che facile. Ma, come sottolineato da Conti, “the show must go on” e così anche il quiz show di Rai Uno deve andare avanti seppur non sarà più lo stesso senza Fabrizio.

L’Eredità: Carlo Conti ha ringraziato lo studio per la vicinanza a Frizzi

“Non è facile per me”, ha esordito Carlo Conti nella nuova puntata de L’Eredità. L’artista ci ha però tenuto a ringraziare tutto lo studio della trasmissione Rai. Dal pubblico ai figuranti, passando per tutti gli addetti ai lavori, Conti ha voluto omaggiare tutte quelle persone che hanno supportato Fabrizio Frizzi nei suoi ultimi mesi di vita. Com’è noto, Frizzi ha continuato a lavorare nonostante i molteplici tumori cerebrali che lo hanno colpito. Per Fabrizio non è stato facile guidare un programma mentre non era nel pieno delle sue forze ma ha potuto contare su uno staff attento e premuroso. Per non parlare della moglie Carlotta Mantovan, che ha messo da parte la sua occupazione da giornalista, per seguire il marito nei suoi spostamenti, tra cure mediche e studio tv.

L’amicizia speciale tra Carlo Conti e Fabrizio Frizzi

Carlo Conti e Fabrizio Frizzi erano molto più che colleghi: i due col tempo erano diventati amici. Conti aveva fortemente voluto Frizzi a Tale e quale show e dopo l’imitazione cult di Piero Pelù ha proposto a Fabrizio di alternarsi alla conduzione de L’Eredità.