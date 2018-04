Carlo Conti: il dolore dopo la morte di Fabrizio Frizzi

Carlo Conti è sempre stato un caro amico e collega di Fabrizio Frizzi. Insieme i due avevano anche condotto L’Eredità e, oggi, Carlo Conti, intervistato dal settimanale Chi, torna a parlare di questa perdita che lo ha sconvolto. Fabrizio Frizzi con la sua morte non ha lasciato solo un grande vuoto nelle case degli italiani ma, come da tutti più volte ribadito, era anche ben voluto dai suoi colleghi che, in coro, si sono uniti al dolore della moglie Carlotta. Rita Dalla Chiesa, Milly Carlucci, Antonella Clerici e tanti altri volti noti della TV erano presenti al suo funerale e adesso, a distanza di tempo, a parlare della morte di Frizzi è tornato Carlo Conti.

Carlo Conti parla della morte dell’amico e collega Fabrizio Frizzi: “Un dolore forte…uno strazio dentro fortissimo”

Dopo aver parlato de La Corrida (il suo nuovo progetto televisivo) a Carlo Conti gli viene chiesto di commentare la morte di Fabrizio Frizzi. Le parole spese per l’amico al suo ritorno a L’Eredità hanno commosso il pubblico e, nell’intervista, Conti non può fare a meno di dedicare belle parole a Frizzi. “Quando il dolore è così forte non puoi fare proclami, è uno strazio che hai dentro fortissimo e ti toglie le parole” ha affermato Carlo Conti “Non riesco a commentare una cosa che mi tocca così da vicino, preferisco il silenzio per cercare di metabolizzarlo”. Lo stesso, poi, ha anche aggiunto: “È stato difficile andare avanti perché eravamo molto legati. Mi chiamava fratellone… e questo dice tutto”.

Morte di Fabrizio Frizzi: Rita Dalla Chiesa e i rapporti con Carlotta

Nell’ultimo numero di Chi è stato chiesto anche a Rita Dalla Chiesa di parlare dei suoi rapporti con Fabrizio Frizzi. L’ex conduttrice di Forum, però, nelle sue risposte non ha potuto fare a meno di parlare anche di Carlotta, la moglie. A lei si sente ancora oggi molto legata ma vuole lasciarle i suoi spazi. Quando e se Carlotta vorrà, ha detto infatti Rita, lei ci sarà sempre.