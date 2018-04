Canna gate: parla il vincitore dell’Isola Nino Formicola

Nino Formicola parla dello scandalo canna gate all’Isola dei Famosi: la sua opinione su quello che è successo

L’Isola dei Famosi è finita ma sui social e nei giornali si continua ancora a parlare dello scandalo canna – gate. Le dichiarazioni fatte in diretta da Eva Henger durante una delle prima puntate del reality, infatti, fanno ancora oggi molto scalpore. A parlare dell’argomento, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, è stato proprio il vincitore di quest’Isola dei Famosi, Nino Formicola. Quando infatti gli viene chiesto di esprimere una sua opinione sulle numerose polemiche e discussioni che hanno contraddistinto questa edizione del reality, infatti, il comico non si tira indietro e, senza peli sulla lingua, dice la sua.

Nino Formicola dopo l’Isola dei Famosi: “Non mi è toccato minimamente”

Cosa pensa Nino Formicola del canna – gate? “È una storia che non abbiamo vissuto” spiega l’ex naufrago “L’abbiamo scoperta dopo, a posteriori. Non mi ha toccato minimamente”. Lo stesso, poi, aggiunge anche: “Quando me ne hanno parlato ho alzato le spalle, tutto questo casino per una canna? Ma anche se fosse, chissenefrega?”. Una posizione chiara e decisa quella del vincitore dell’Isola dei Famosi che, durante la sua esperienza in Honduras, ha dovuto fare i conti con altri scheletri nell’armadio. Primo tra tutti la morte del suo amico e collega Andrea, del duo comico Gaspare e Zuzzurro.

Nino Formicola: “Grazie Isola, ora ho sconfitto la depressione”

Del momento buio dopo la morte di Andrea Brambilla che ha dovuto affrontare Nino ne ha parlato lui stesso ai naufraghi durante la sua permanenza in Honduras. In un pianto disperato, infatti, il comico aveva raccontato di come era stato difficile affrontare la realtà dopo la morte del suo amico. “Non esiste Stanlio senza Ollio, così come non esiste Gaspare senza Zuzzurro” aveva infatti affermato durante un day time. Grazie all’Isola dei Famosi, però, è arrivato il suo riscatto e, con esso, il suo addio alla depressione. “Grazie Isola, ora ho sconfitto la depressione” ha infatti dichiarato ad Oggi.