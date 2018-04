Isola dei Famosi, Simona Ventura commenta il canna-gate: la sua opinione sul reality e su Alessia Marcuzzi

Cosa pensa Simona Ventura del canna-gate e di questa edizione dell’Isola dei Famosi? Molti, in quest’ultimo periodo, si sono fatti questa domanda sui social. Il successo dell’Isola dei Famosi di oggi sicuramente è dovuto anche al lavoro fatto in passato da Simona Ventura. A lei, infatti, si deve il merito di aver portato per prima questo format nella case dei telespettatori italiani. Forse per questo motivo, quando Alessia Marcuzzi ha dovuto fare i conti con i numerosi scandali di questa edizione, molti sono stati gli utenti che, su internet, hanno chiesto il ritorno di Simona Ventura alla conduzione dell’Isola. Il suo volto, infatti, è ormai associato a questo programma, tant’è che di quello che è successo quest’anno (e sul canna-gate e Alessia Marcuzzi) alla Ventura è stato chiesto di parlarne nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Simona Ventura parla del canna-gate: la sua opinione sull’Isola dei Famosi

Simona Ventura è sempre stata una conduttrice capace di farsi apprezzare dal pubblico per i suoi modi spartani e spontanei. Lei non si nasconde dietro ad un dito e, ad ogni domanda che le viene posta, risponde a tono, senza peli sulla lingua. Con la stessa sincerità e schiettezza Super Simo (come amano chiamarla i fan) intervistata dal settimanale Oggi parla dell’Isola dei Famosi e, quando le viene chiesto di esprimere un’opinione sul canna-gate e su Alessia Marcuzzi anche questa volta Simona Ventura dice la sua. “Se mi chiede del canna-gate le posso dire che mi dispiace che questa edizione venga ricordata per un episodio che doveva essere certamente chiuso prima, piuttosto che nei personaggi. Il cast era buono”.

Isola dei Famosi, parla Simona Ventura: Alessia Marcuzzi? “Capisco quanto sia pesante per lei”

Riguardo alla conduzione di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi, ancora una volta, Simona Ventura risponde senza troppi giri di parole. Alessia Marcuzzi le piace? “Moltissimo” risponde lei aggiungendo anche “Capisco quanto sia stato difficile per lei, soprattutto dopo le difficoltà di questa edizione con tutti quelli che dicono: Ah se ci fosse stata la Ventura…”. Ma se a Simona Ventura le venisse proposto di tornare a condurre l’Isola dei Famosi, quale sarebbe oggi la sua risposta? “Io non penso di condurre più quel programma, almeno in Mediaset” risponde lei “La gente deve rassegnarsi […] Se avessero voluto farmela condurre sarebbe già successo, ergo vuol dire che va bene così”.