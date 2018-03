Canna-gate Isola dei Famosi, Filippo Nardi e Cecilia Capriotti, la rivelazione: arrivato il divieto di parlare, la telefonata

Tanto, tantissimo chiasso attorno al canna-gate scoppiato qualche settimana fa a L’Isola dei Famosi. Poi il silenzio, quasi tombale. Nessuno dei diretti interessati ne ha più parlato. Bocche cucite per intenderci. Perché questa sterzata? Filippo Nardi e Cecilia Capriotti, ospiti al programma Casa Signorini, hanno confessato che agli ex naufraghi dell’ultima edizione del reality è giunta una telefonata con il chiaro messaggio di non parlare più della vicenda che ha coinvolto Francesco Monte e a ruota altri partecipanti dello show. Nel salotto presieduto dal direttore di Chi era presenta anche Eva Henger che ha commentato le dichiarazioni dei suoi compagni di viaggio in Honduras.

Filippo Nardi ad Alfonso Signorini: “Lo sai meglio di noi. Da un giorno all’altro…”

Signorini, curioso di sapere il motivo del perché il canna-gate non è più stato argomento di dibattito nel reality e nelle trasmissioni che l’hanno trattato fin dal primo momento, ha domandato un parere ai suoi ospiti. “Lo sai meglio di noi – sorride Filippo Nardi- A noi, da un giorno all’altro…. c’è stata una…“. L’ex gieffino a questo punto mima una telefonata. Il suo intervento verbale però viene presto completato da Cecilia Capriotti: “Divieto“. Signorini chiama in causa Eva Henger, che taglia corto: “Oramai è stato detto tutto”. Gli ex naufraghi, dopo i brevi interventi sulla vicenda, non hanno aggiunto ulteriori dettagli.

Canna-gate e polemiche attorno a L’Isola dei Famosi

La vicenda sollevata da Eva Henger che ha investito Francesco Monte e per effetto domino altri naufraghi è stata chiacchieratissima. A un certo punto però i soggetti che si sono trovati coinvolti nel polverone mediatico si sono taciuti e hanno smesso di rilasciare dichiarazioni. A onor del vero, la querelle non si è del tutto taciuta. Solo quattro giorni fa, Nadia Rinaldi ha dovuto affrontare una polemica inerente al canna-gate dopo che Striscia la Notizia ha mandato in onda dei suoi audio originali e inediti; audio in cui stava chiacchierando con Eva Henger prima di partecipare alla trasmissione Domenica Live.