Canna gate: ai naufraghi dell’Isola dei Famosi è stato imposto il veto sull’argomento? La risposta di un’ex naufraga

Il canna gate è stato forse uno degli episodi più travagliati e discussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Sull’argomento tanto si è detto e scritto e tutti, non solo i diretti interessati, hanno avuto modo e tempo di esprimere la propria al riguardo. Concorrenti, ex concorrenti, personaggi noti e meno noti del mondo della TV sono stati chiamati in causa e, ad oggi, questo rimane un argomento di cui ancora si parla con interesse. A tal proposito, inoltre, qualche minuto fa è intervenuta per dire la sua anche Cecilia Capriotti. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, infatti, a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, ha voluto anche questa chiarire alcuni punti.

Canna gate: all’Isola dei Famosi era vietato parlarne? “Ci hanno dato sempre la massima libertà”

Quando a Cecilia Capriotti è stato chiesto se qualcuno della produzione del reality le avesse mai vietato di parlare del canna gate (all’Isola o in altre trasmissioni) la risposta dell’ex naufraga è stata secca. “Ci hanno sempre lasciato la massima libertà” ha infatti ribadito la showgirl “Nessuno della produzione mi ha mai detto potete o non potete parlare di questo”. La stessa, inoltre, ha anche parlato di Alessia Marcuzzi a cui, nello specifico, ha riconosciuto una grande professionalità e serietà. Il modo in cui ha condotto l’Isola quest’anno, infatti, secondo la Capriotti è stato impeccabile e di questo bisogna darle merito.

Isola dei Famosi, dopo il canna gate il corna gate: dove sta la verità?

Un altro argomento che ha infiammato gli studi televisivi Mediaset è stato sicuramente quello relativo al corna gate. Amaurys, infatti, a sua insaputa in Italia si è trovato al centro di numerosi pettegolezzi (ad oggi rimasti infondati). A tal proposito, dunque, Cecilia Capriotti ha dichiarato: “Sono tutte cose dette tanto per attirare altri tipi di attenzione […] Se qui si parla di verità l’unica verità che c’è è che una naufraga si era innamorata di Marco”. Quando però le è stato chiesto di rivelare l’identità dell’ammiratrice di Ferri lei poi ha aggiunto: “Non si può dire perché è una confidenza che mi ha fatto un’altra naufraga quindi tradirei la sua fiducia e farei la spia. Non voglio problemi. Non lo dirò mai”.