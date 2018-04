Striscia la notizia intervista Franco Terlizzi che conferma la versione di Eva Henger sul canna-gate dell’Isola dei Famosi

Striscia la notizia continua ad indagare sul canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi. Questa volta Valerio Staffelli ha intervistato Franco Terlizzi che ha confermato la versione fornita da Eva Henger negli scorsi mesi. In realtà si tratta di una conferma a metà perché Franco non era nel gruppo dei Vip durante la settimana in villa. L’ex pugile è entrato nel reality show successivamente, dopo aver vinto il televoto con gli altri concorrenti di Saranno Isolani. Franco ha però vissuto una settimana nell’Isola del Pejor insieme a Eva e ha confermato il fatto che altri naufraghi abbiano inizialmente sostenuto la Henger nella sua denuncia per poi tirarsi indietro.

Le parole di Franco Terlizzi su Eva Henger e il canna-gate

“Parecchia gente appoggiava Eva. Uno di questi era Craig, che ha detto ad Eva: “Sì, questa cosa la devi dire”. C’era Casella anche…” ha spiegato Franco Terlizzi a Valerio Staffelli. Dunque l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha confermato la versione fornita da Eva Henger e smentita durante una puntata dell’Isola dei Famosi dal sensitivo che vede gli angeli.

Franco Terlizzi e il rimprovero per Francesco Monte

Franco Terlizzi ha poi fatto sapere su Francesco Monte: “Io non so se Monte abbia fumato oppure no, non ero presente. Se l’ha fatto ha fatto una caz…a bella grossa. Non puoi andare in un reality con 19 persone e non immaginare che qualcuno si possa vendicare o altro”.