Canna-gate, Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte: “Non credo a Eva Henger”

Isola dei Famosi, news canna-gate: Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte

Anche Giucas Casella ha detto la sua sul canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi: il famoso illusionista si è schierato dalla parte di Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana in Honduras. Sulle pagine del settimanale Di Più, l’ex naufrago – costretto a ritirarsi per alcuni problemi di salute – ha rivelato di non credere molto alla versione dei fatti fornita dall’attrice ungherese. Giucas ci ha poi tenuto a precisare di non aver visto nessuno fumare erba durante la settimana in casetta. A detta di Casella, ogni volta che lui andava a fumare vedeva pure altri fumare delle semplice sigarette e nulla più.

Le dichiarazioni di Giucas Casella su Francesco Monte e Eva Henger

“Io non ho visto nessuno comprare o fumare marijuana. Anzi, quando ho sentito dire questa cosa da Eva Henger ho pensato di trovarmi di fronte a una storia che non mi convinceva per niente…” ha detto Giucas Casella, che non rientrerà all’Isola dei Famosi come auspicava. “Figurarsi se Francesco Monte aveva della droga. Ma come faceva a conoscere il venditore? Non sto dicendo che Eva Henger è una bugiarda, ma io non le credo” ha aggiunto l’illusionista. Giucas ha poi puntualizzato: “Nei giorni che hanno preceduto lo sbarco sull’Isola, quando andavo fuori dal casottino dove dormivo con Amaurys Perez ad accendermi una sigaretta, non c’era mai nessuno intento ad accendersi una canna“.

Giucas Casella: “Non ho visto marijuana sull’Isola dei Famosi”

“I ragazzi, quando c’ero io a fumare, non si passavano nessuna canna. Forse avevano timore di me che ero, diciamola tutta, l’unico personaggio Vip in quella trasmissione. Ho capito i risvolti di quello che è successo quando sono tornato in Italia e ho visto Alessia Marcuzzi sconvolta durante la diretta serale” ha concluso Giucas Casella.