Canna-gate e scottanti rivelazioni su Amaurys Perez e Marco Ferri: le ultime dichiarazioni di Cecilia Capriotti

Canna-gate, la presunta relazione di Amaurys Perez con una donna impegnata all’Isola dei Famosi e il rapporto di Marco Ferri e Jonathan: Cecilia Capriotti non ha dimenticato niente. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, l’ex naufraga ha parlato senza peli sulla lingua, tirando in ballo parecchi temi scottanti di questa edizione dell’Isola. Il primo ad essere tirato in ballo dalla Capriotti è stato Amaurys Perez. La showgirl, inoltre, ha voluto ribadire la sua opinione anche sul discussissimo caso canna-gate e poi, alla fine, si è lasciata sfuggire scottanti rivelazioni anche su Marco Ferri e Jonathan Kashanian. L’Isola dei Famosi, dunque, oggi continua a far parlare di sé. Grazie ai suoi concorrenti, infatti, alcuni argomenti sembrano proprio destinati a ritornare costantemente a galla al momento.

Amaurys Perez ha tradito la moglie? E perché Marco Ferri non ha legato con nessuna ragazza in particolare all’Isola dei Famosi? Parla Cecilia Capriotti

Sul presunto tradimento di Amaurys Perez Cecilia Capriotti dice di aver sentito dire allo sportivo, in più di un’occasione, le seguenti parole: “Sono anni che sto con mia moglie e non l’ho mai tradita e sono follemente innamorato di lei”. La Capriotti, tuttavia, poi afferma anche: “Se si è parlato anche di Alessia (Mancini ndr) in questo senso, allora, non so […] alla fine lui è stato più tempo con Alessia. Se è potuto nascere qualcosa io non lo so”. Quando a Cecilia Capriotti gli chiedono di parlare di possibili altri amori isolani l’ex naufraga invece dice: “Una naufraga si era infatuata di Marco, lui ha risposto no grazie”. Parlando sempre di Marco Ferri la Capriotti aggiunge anche: “Lui è più femmina di me. Ha una spiccata femminilità”.

Cecilia Capriotti sul canna-gate: “Non ho visto nessuno fumare marijuana ma questo non significa che Monte non abbia fumato”

Cecilia Capriotti commenta anche il rapporto instauratosi tra Marco Ferri e Jonathan.”Si facevamo i grattini come le donne” dichiara “Ora al mio fidanzato, se uno gli fa i grattini gli tira un pugno in faccia”. Chiuso questo discorso, poi, la Capriotti tratta in fine l’argomento canna-gate. “Torno a ripetere che non ho visto nessuno fumare marijuana ma questo non significa che Monte non abbia fumato” dichiara l’ex naufraga. “Con i miei occhi non ho visto canne e con il mio naso non ho sentito odore di marijuana” conclude lei dicendo “Il pubblico non ama questa omertà e mi ci metto in mezzo pure io. E mi dispiace. Ma che devo fare?”.